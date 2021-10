L'ONCE se suma a la lluita del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa amb el seu cupó

@EP





'Activa't contra la pobresa' és el missatge que llança el cupó de l'ONCE d'aquest diumenge, 17 d'octubre, dedicat al Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa. Cinc milions i mig de cupons difondran aquesta lluita per tot Espanya, coincidint amb el dia de la seva celebració.







La commemoració del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa es remunta al 17 d'octubre de 1987. Aquest dia, més de cent mil persones es van congregar a la plaça del Trocadero, a París, on el 1948 s'havia signat la Declaració Universal de Drets humans, per retre homenatge a les víctimes de la pobresa extrema, la violència i la fam.





Només a Espanya, 4,5 milions de persones viuen en situació de pobresa severa. L'últim informe sobre l'Estat de la Pobresa, presentat aquest divendres, torna a evidenciar que el simple creixement no serveix per reduir l'exclusió social. Hi ha d'haver polítiques específicament dirigides per pal·liar i reduir la pobresa.





El 17 d'octubre representa una oportunitat per visibilitzar i reconèixer l'esforç i la lluita de les persones que viuen en situació de pobresa per fer front a la seva situació i arribar a una vida digna.





El cupó va ser presentat per Imelda Fernández, vicepresidenta de Serveis Socials i Participació de l'ONCE, i Carlos Susías, president d'EAPN-ES. Imelda Fernández va destacar, durant la seva intervenció, la bona col·laboració amb la Xarxa de la Pobresa des de fa ja alguns anys. "Els vam dedicar el millor que tenim: el nostre cupó, que està present per tots els pobles, places i carrers d'Espanya a través dels nostres venedors amb la clara finalitat de millorar la societat i enfortir-la per fer-la més justa, inclusiva i igualitària", va assenyalar .





Per la seva banda, Carlos Susías va recordar durant la presentació "l'excel·lent col·laboració entre ambdues entitats en els últims anys, que s'ha vist reforçada durant la pandèmia, amb un objectiu clar: respondre davant l'emergència social amb accions destinades a pal·liar l'impacte de la COVID-19 en les persones més vulnerables ".