TMB modifica el recorregut de la línia 54 de bus per "millorar el servei" al Fort Pienc

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) modificarà a partir de dilluns que ve el recorregut de la línia 54 d'autobús per "millorar el servei" al barri de Fort Pienc, ha informat aquest divendres en un comunicat.





La línia ampliarà el seu recorregut amb la creació d'una nova parada al carrer Marina tocant al carrer de Ribes, que passa a ser l'origen, i modifica el trajecte en sentit Besòs, pel carrer Casp i no per Gran Via.





En sentit Llobregat, puja pel passeig de Sant Joan en lloc de fer-ho pel carrer Roger de Flor, mentre que la parada Ali Bei-Ribes continua sent el final i punt de regulació.





Amb aquest nou itinerari, que ha estat consensuat amb el districte de l'Eixample a partir de propostes d'entitats veïnals, "es milloren les connexions de barri amb un espai cultural de primer ordre com és l'Auditori", on passa a estar situada la terminal de la línia, i amb el CAP Passeig Sant Joan, on hi haurà parada.





D'altra banda, el mateix dilluns s'intercanvien les parades terminals de les línies V27 i 136 al passeig Marítim: la parada 2658, situada davant de l'Hospital de la Mar, passa a ser l'origen i final de la línia 136 i, al revés , la V27 té l'origen i final a Passeig Marítim-Trelawny.