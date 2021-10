Bogas proposa signar contractes a cinc anys amb la gran indústria a preus "més raonables"

@EP





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha proposat com a solució a l'alça desorbitada del preu de la llum, que està afectant consumidors i disparant els costos energètics de la gran indústria, que les companyies elèctriques signin acords a llarg termini, d'uns cinc anys, amb les grans companyies industrials per poder aplicar així uns preus "més raonables".





"Els preus raonables s'aconsegueixen amb contractes a llarg termini (un o dos anys). Però si prenem l'horitzó de 5 anys els preus són més raonables. Hem de fer un esforç tant la indústria com nosaltres per fer contractes a 5 anys", ha assenyalat Bogas en declaracions a Antena 3 recollides per Europa Press.





Bogas, que ha afirmat ser conscient de la gran preocupació que l'espiral alcista dels preus de l'electricitat causa als consumidors domèstics, pimes i també a la gran indústria, ha deixat clar que això està passant a nivell mundial. "És una crisi energètica de la qual ni el Govern central ni les empreses tenim la culpa", ha remarcat.





Després d'agrair el clima de diàleg amb l'Administració, ha assenyalat que tots han de tractar de buscar les mesures per mitigar l'impacte en l'economia i en els clients.





Així, respecte a la minoració d'ingressos del sector aplicada pel Govern central a tecnologies no emissores que es beneficien de l'increment del preu del gas, ha explicat que les empreses elèctriques contracten la llum amb els clients a un termini d'un o dos anys prenent com a referència els preus a futur, "que són molt diferents dels de mercat". "No té sentit que hi hagi una penalització quan venem a preu fix. Ja estem contribuint al fet que una part dels clients no sentin aquesta pujada", ha assenyalat.





Davant l'anunci del Govern d'Espanya que a les elèctriques que signin contractes amb la indústria que no incloguin "sobrebeneficis" com a conseqüència de l'alça de les matèries primeres no se'ls aplicaran les retallades dels coneguts com a 'beneficis caiguts de el cel', Bogas s'ha mostrat caut i ha assenyalat que "caldrà veure com s'implementa" aquesta mesura.





EL COMPLEX PROBLEMA DE LES RENOVACIONS



Ha reconegut que més que amb els contractes ja signats, el problema pot estar en les renovacions dels mateixos en un moment en què els preus majoristes estan desorbitats. "El que passa amb les renovacions és que creen problemes complexos i tractem de buscar una solució per garnatizar als clients un preu estable i fix a futur", ha assegurat.





Preguntat per quant pot durar aquesta situació de tensió de preus, ha assenyalat que la mateixa vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha reconegut no saber ni la intensitat ni la durada, però els mercats a futur ja anticipen que hi haurà un descens a la primavera que pel previsible abaratiment el preu del gas.





Bogas ha rebutjat la tesi que el qualificat per alguns de "oligopoli" elèctric estigui fent xantatge al Govern central i li hagi obligat a fer marxa enrere en les mesures, i ha advocat pel diàleg entre totes les parts. "No comparteixo el de l'oligopoli. Mai hi ha hagut un xantatge de les elèctriques. Sempre hem intentat un diàleg constructiu amb l'Administració. Aquests problemes s'han de resoldre buscant solucions entre tots", ha reiterat.





Preguntat sobre si creu encara que es pot complir la promesa del president de Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que el consumidor mitjà pagui a la fi de l'exercici el mateix que el 2018 descomptant la inflació, el conseller delegat d'Endesa ha assenyalat que és possible si el Executiu aprova mesures addicionals.





"Deia Teresa Ribera que s'havien desbordat les previsions que tenien. Han sorgit altres circumstàncies que els poden portar a ajustar el Reial decret i prendre altres mesures d'acord amb la UE i llavors sí que podrien complir aquest compromís", ha assenyalat al respecte.





Després d'assenyalar que el sistema marginalista de preus s'aplica en tots els àmbits de l'economia, ha qualificat de "disbarat" que, com a conseqüència de les mesures aplicades per l'Executiu, en alguns moments hagin sortit de sistema les energies més netes (eòlica i fotovoltaica) i s'hagi hagut d'importar energia procedent de França i del Marroc i de fonts més contaminants, més quan el Pla d'energia i Clima traça un camí per reduir la dependència dels combustibles fòssils. "Aquest tipus de coses són les que s'han de corregir, ho ha dit la mateixa vicepresidenta", ha subratllat.





Bogas ha entonat el 'mea culpa' del sector al reconèixer que "hi ha hagut expressions no molt afortunades" a l'hora de traslladar la seva opinió sobre les mesures del Govern central, però ha deixat clar que "l'esperit de col·laboració del sector amb l'Administració és total", i s'ha desmarcat de la línia seguida per Iberdrola.





Finalment, preguntat per la tèbia resposta de la Comissió Europea sobre aquesta crisi energètica, ha assenyalat que "els temps de la UE són diferents. Són 27 països. El problema que tenim és que es necessiten aquestes solucions en el curtíssim termini. El que sí que ha ressaltat la UE és que no es poden prendre mesures intervencionistes en el mercat elèctric o de gas. No és lo lògic", ha conclòs.