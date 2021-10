Cristina Medina revela com li van detectar càncer de mama

Cristina Medina @ep





Fa unes setmanes l'actriu, Cristina Medina, sorprenia a través de les seves xarxes socials confessant per primera vegada que pateix càncer de mama. Feia una crida a les autoritats per deixar constància del poc assequible que són els tractaments als quals se sotmeten els pacients, posant l'accent que no solament existeix la quimio i la radioteràpia.





Hem parlat amb Cristina Medina i ens ha desvetllat per què va publicar la seva malaltia en xarxes socials: "No tenia cap intenció, però ho vaig decidir fer públic perquè el dia que se't comença a caure el pèl és un pal fort. Creixerà, però quan es et cau a l'estar ficada en moltes medicines, m'estic buscant la vida, pagant-jo, puc parar de treballar un any, puc gastar sense ingressar i dic què car és el càncer dels collons "i afegeix que:" Vaig gravar el vídeo per un acte de rebel·lia sense intenció de penjar-lo i després un dia ho vaig penjar i s'ha format la que s'ha format ".





Pel que fa als amics dels malalts, Cristina té un missatge per a ells: "Als que ho passen ja ho dic en xarxes, per endavant, què farem, sobretot als acompanyants, de veritat, equivocar donant, equivocar regalant , però equivocar perquè moltes vegades costa demanar i jo ho dic, estic en una situació privilegiada però una amiga meva em va fer un Bizum de 500 euros, ja m'he pagat l'acupuntura, val tot ".





I és que tot i la visibilitat que hi ha del càncer en la nostra societat, l'actriu assegura que fins que no es passa per alguna cosa així o es viu de prop, no es pot comprendre: "No s'entén res fins que no et toca, jo he estat a la banda d'amigues meves que han estat de l'ànima, algunes estan i altres no i no s'entén fins que no et toca, és impossible ".





Sobre com es va assabentar el càncer, ens explica que va ser per una prova "rutinària si no jo m'assabento d'aquí a tres anys i estic al jardí. M'ho van detectar al juliol, tenia dos embalums, acabaré la quimio al desembre i la ràdio al febrer o març, després a recuperar-me i a gaudir de l'estiu. ja treballaré ".