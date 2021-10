Quins són els problemes de conducta més comuns dels gossos i com corregir-los?

Hi ha molts problemes de conducta en els gossos i has de saber que la majoria es poden corregir. No obstant això, és important conèixer quina és la causa dels problemes de comportament de l'animal per poder tractar-lo adequadament.





Només el 20% dels problemes de conducta estan causats per la genètica, els traumes, problemes de salut o factors externs que no es poden controlar. Això seria, per exemple, el cas d'una gossa poruga que tingui cadells amb el seu mateix caràcter.





El 80% de problemes de conducta restant sol arribar després deficiències en el seu procés d'aprenentatge o per causes completament controlables.





@Pixabay





¿QUINS SÓN ELS PRINCIPALS PROBLEMES DE CONDUCTA DELS GOSSOS?





Hi ha multitud de problemes de conducta en aquests animals de companyia que, tal com assenyalàvem anteriorment, es poden deure a multitud de causes. En Catalunyapress hem fet una recopilació d'alguns dels principals, així com de la forma en què poden tractar-se.





Coprofàgia: Consisteix en que els gossos es mengen la seva pròpia femta. Quan són cadells és una cosa normal, ja que busquen experimentar i són curiosos, però deixa de ser-ho quan es fan adults. En aquest cas, es podria deure a que tingui gana després d'una mala alimentació, al fet que tingui algun tipus de problema digestiu i prefereixi menjar alguna cosa tova o l'ansietat que li ocasiona estar tancat.





En aquest cas, per solucionar-ho s'ha d'identificar si ve provocat per un problema de salut, doncs caldrà portar-lo llavors a el veterinari, o és per una altra causa. En aquest cas, se li ha de negar constantment l'acció i premiar-lo quan no ho faci. Llavors, a poc a poc, anirà perdent el mal costum.





Mossegar objectes: Aquest és un altre dels problemes de conducta que només ho és si parlem d'un gos adult. Que un cadell jugui mossegant és habitual, però és una acció que no s'ha de prolongar en el temps. Per a això, s'ha d'ensenyar a l'animal a no mossegar objectes des que és petit: se li han de donar objectes resistents que no suposin cap perill per a ell i negar-li l'opció de mossegar objectes tous, com ara sabatilles, que puguin trencar-se.





En cas que el gos tingui el mal costum de mossegar qualsevol objecte, se li haurà d'ensenyar a diferenciar quins pot mastegar i quins no. Per a això, se li haurà de donar objectes diferents als que mossega contínuament. Hi ha fins i tot alguns que es poden omplir de menjar, que poden motivar-lo i centrar els seus impulsos en les seves joguines. Aquests se li poden donar, per exemple, quan a l'animal li toca menjar. Així facilitarà la tasca que els mastegui i s'acostumi a ells.





@Pixabay





Orina o defeca a casa: Si tens un gos des que era cadell i ara orina o defeca dins de casa pot ser degut a que vol marcar el territori, al fet que se li hagi separat massa aviat de la seva mare i tingui un problema de socialització, a que no hagis dedicat el temps suficient a ensenyar-li a fer les seves necessitats fora de casa, a una manca d'inhibició (sobretot si l'animal procedeix d'una botiga) o a un problema de salut.





Si el veterinari descarta això últim, llavors et toca a tu canviar aquest mal hàbit del teu gos. Per a això, hauran d'establir uns horaris fixos de passeig. A més, hauràs d'anticipar-te: si veus que el teu gos va a orinar o defecar, aprofita, surt corrent al carrer i donali un premi si fa les seves necessitats allà. I no el renyis si ho fa a casa. Si en un parell de mesos no millora, busca ajuda professional.





Ansietat per separació: És molt comú que els gossos desenvolupin ansietat per separació, o bé a causa d'un deslletament d'hora o bé a causa d'alguna cosa traumàtia que li hagi passat en soledat. La qüestió és que són molts els animals de companyia que ploren o borden quan els seus amos se'n van a treballar. Els que dediquen aquest temps a trencar objectes en aquest temps, els que orinen o defequen a casa quan estan sols i els que tenen vòmits i diarrees.





Després de detectar aquest trastorn, s'ha de començar a tractar-lo per evitar-li aquesta ansietat i per evitar també preocupació en els amos. Per començar, has de saber que és contraproduent reforçar a l'animal quan té alguns d'aquests símptomes. A l'inrevés, com a un nen petit, has de fer-li entendre que si plora o borda no li faràs cas. Així que si plora o borda quan surts, no tornis a entrar a casa. A més, és bo que faci molt exercici i jugui, doncs l'ajudarà a rebaixar l'ansietat.