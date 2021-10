Foment del Treball creu que els PGE "haurien de permetre una rebaixa fiscal per a empreses i ciutadans"

Foment del Treball considera que per assentar la recuperació econòmica i reconstrucció de l'economia és positiu que el Govern de l'Estat plantegi uns Pressupostos Generals de l'Estat 2022 expansius. En aquest sentit, Foment valora que, en uns pressupostos expansius, que se centren únicament en la despesa pública, hauria estat també positiu actuar en els ingressos, afavorint una fiscalitat competitiva.





@EP





El president de la institució, Josep Sánchez Llibre, afegeix: "ens hauria agradat que, en aquests pressupostos, que contemplen ingressos fiscals importants per al 2021 i 2022, s'hagués incorporat una rebaixa d'impostos per a empreses i ciutadans. Això facilitaria que l'economia, les empreses, els autònoms i les famílies poguessin ser més competitius, de manera que es pogués afrontar la recuperació amb més intensitat ".





"En definitiva -afirma Sánchez Llibre-, en la política d'impuls a l'economia, el Govern central hauria d'haver destinat una part dels recursos a millorar la fiscalitat competitiva i no només a incrementar la despesa".





Consideren que "hagués estat positiu que l'increment dels ingressos tributaris procedís de la major productivitat i dinamisme de l'economia, i no d'una fiscalitat que llasta les empreses, autònoms i ciutadans". Per això, des de Foment de Treball "lamenten la instauració del nou sistema de cotització dels autònoms que pot llastrar la seva recuperació".





Foment considera contraproduent que, un cop més, es penalitzi l'estalvi a llarg termini, mitjançant la reducció del límit als fons de pensions als 1.500 euros en el cas dels fons de pensió privats. Sánchez Llibre destaca que "es perjudica el futur de les persones que es jubilaran en els propers anys".





"Des de Foment prendrem nota de les propostes dels nostres associats per presentar les esmenes a la proposta de llei del Govern central, subratlla Josep Sánchez Llibre.





La inversió pública pressupostada per a Catalunya el 2021 i 2022 arriba gairebé al 19% del pes del PIB català, però Foment manifesta la seva preocupació no tant pel plantejament del que està pressupostat, si no per la seva execució, que normalment arriba a l'entorn de només el 60%. Sánchez Llibre remarca que "la inversió pública hauria de ser la palanca del creixement. Per això, ens preocupen els baixos nivells d'execució i aquesta situació és especialment greu per a Catalunya".





Finalment, Foment considera molt positiu que s'incorporin els 27.633M € procedents dels fons Next Generation perquè aquests recursos facilitessin una reeixida recuperació de l'economia. Foment demana al govern central que faciliti tots els mecanismes perquè aquests recursos es puguin invertir. Aquests fons representen a més recursos que superen els 100.000M € d'inversió privada.