El 80% de casos de Covid-19 a l'Àfrica no es detecten, alerta l'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de l'OMS @ep





L'Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha advertit aquest dijous que prop de el 85 per cent dels casos de coronavirus a l'Àfrica no estan sent detectats, de manera que ha elevat la xifra de contagis probables dels prop de 8,5 als 59 milions.





"Les nostres anàlisis indiquen que només un de cada set casos estan sent detectats, el que significa que la veritable càrrega de la COVID-19 a l'Àfrica estaria al voltant dels 59 milions de casos", ha dit la directora de l'OMS per a l'Àfrica, Matshidiso Moeti.





Així, ha ressaltat que "ara és el moment d'iniciar una ofensiva contra la COVID-19 per fer front a aquests desafiaments a nivell de proves" i ha defensat que la iniciativa comunitària impulsada per l'OMS busca "passar de la vigilància passiva a la activa treballant amb les comunitats ".





Moeti ha manifestat que "amb 67 milions d'africans amb la pauta de vacunació completa, el que equival només al 4,9 per cent de la població de el continent, centenars de milions de persones segueixen en situació de vulnerabilitat davant d'una malaltia greu i la mort ".





"Les festivitats de cap d'any s'acosten ràpidament i ja vam veure l'any passat que els viatges i reunions intenses al desembre van portar a un augment dels casos de COVID-19", ha explicat, per la qual cosa ha recomanat als països de el continent que "es preparin per a una quarta onada".





Finalment, ha demanat als "països rics", "la majoria dels quals han vacunat a dos terços de les seves poblacions", que "comparteixin un nombre significatiu de dosi de les vacunes contra la COVID-19, millor ara que l'any que ve ".





Fins a la data s'han confirmat un total de 8.404.534 casos i 214.435 morts per coronavirus a l'Àfrica, segons les dades oficials de l'OMS. Sud-àfrica és el país més afectat en xifres totals, amb més de 2,9 milions de contagis i prop de 88.500 morts.