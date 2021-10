Càritas urgeix a garantir el dret a l'alimentació per assolir el 2030 la meta de la 'Fam zero'

Càritas aposta per un accés al dret a l'alimentació que dignifiqui a les persones i respecti la seva autonomia. Així es va fer constar en un manifest aprovat en el marc d'una trobada que es va celebrar a El Escorial (Madrid) en vigílies del Dia Mundial de l'Alimentació, que se celebra aquest dissabte 16 d'octubre.





Sota el lema 'Davant el dret a una alimentació saludable', 125 representants de la majoria de les Càritas Diocesanes van reflexionar, de la mà d'experts en l'àmbit universitari i de la recerca social, sobre la missió de Càritas en l'accés al dret a una alimentació saludable i sostenible, com a qüestió de justícia, dignitat, autonomia i inclusió.





Càritas va instar en aquesta jornada als poders públics i a la comunitat internacional a garantir el Dret a l'Alimentació i a sumar recursos i voluntat política per assolir el 2030 l'objectiu 'Fam zero' (ODS 2) com una "qüestió de justícia social, i a adoptar mesures eficaces que afavoreixin una transformació sostenible dels sistemes alimentaris ".





L'organització va recordar que l'últim informe de l'Estat de la seguretat alimentària i la nutrició en el món, estima en 811 milions les persones que estan subalimentades el 2020, prop de la desena part de la població mundial. A més, l'actual pandèmia està repercutint en la prevalença de múltiples formes de malnutrició a nivell mundial i augmentant la bretxa de gènere en la inseguretat alimentària moderada o greu.





Les jornades de Càritas van servir per aprofundir tant en les causes que generen aquesta violència estructural que nega a sectors de la població el dret a l'alimentació com, sobretot, en la recerca d'alternatives d'acompanyament basades en la dignificació de l'accés a aquest dret i que posi a les persones en el centre de totes les accions.





L'organització va debatre sobre l'estratègia confederal de Càritas per generar transicions en la protecció d'aquest dret de les persones acompanyades a través dels nostres recursos inspirades en la dignitat, l'autonomia i la salut integral en el marc de relacions de reciprocitat. Les experiències compartides sobre les iniciatives que s'estan realitzant a tot el país han posat de manifest la necessitat de seguir avançant cap a aquest model d'ajuda alimentària i sembrant llavors en aquesta direcció tant en l'àmbit confederal com en el treball en xarxa amb altres entitats.





Els participants en aquestes jornades van manifestar la voluntat de seguir caminant cap a una realitat social basada en la cura de les persones. Així, pretenen afavorir l'accés a aquest dret universal dins d'un procés que "ha d'estar acompanyat pel respecte a la dignitat humana, l'anonimat i la normalització d'un acte, el d'alimentar-se de manera adequada cada dia, on quedin garantits la capacitat d'elecció, què es vol menjar, com fer-ho i on s'adquireixen aquests aliments".





L'ONG també va posar l'èmfasi en la cura del planeta. "Això requereix assumir gestos personals, com la decisió de quins productes comprem, on realitzem les nostres compres o com reciclem, i gestos de caràcter col·lectiu, com donar suport a les iniciatives que garanteixin l'accés universal de tots al dret a l'alimentació", indica el col·lectiu.





Càritas reafirma també en el Dia de l'Alimentació el seu compromís amb la defensa d'aquest dret bàsic, que es posa de manifest a través dels més de 100 projectes desenvolupats en l'àmbit internacional entre els anys 2017 i 2021 en un total de 37 països en Amèrica Llatina, Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Europa.