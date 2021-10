La Generalitat destinarà 216 milions a polítiques actives d'ocupació per a joves

@EP





El Govern destinarà 216 milions d'euros a polítiques actives d'ocupació per a joves per combatre l'atur juvenil amb formació i experiència laboral, amb les que esperen arribar a més de 25.000 persones.





Ho ha anunciat aquest divendres el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, en una roda de premsa des de l'Institut Mas Carandell de Reus (Tarragona), en què ha explicat que la partida procedeix "en gran part" dels fons React-EU.





Torrent ha explicat que aquesta inversió es canalitzarà mitjançant programes d'ajuda a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació de menors de 30 anys a l'atur, així com programes d'orientació i formació, i formació professional per a l'ocupació.





Entre altres mesures, el programa compta amb una partida de 125 milions d'euros destinada a fomentar l'ocupació amb dos enfocaments, un per a joves titulats, amb 62 milions d'euros, i un altre per a no titulats.





En el primer cas, mitjançant contractes de pràctiques, i en el segon, amb contractació temporal o indefinida, i va dirigit a qualsevol tipus d'entitat, a la qual la Generalitat subvencionarà la contractació a temps complet durant mínim 12 mesos amb un import de 19.500 euros per persona a l'any.





EL 24% DE MENORS 30 ANYS, ATURATS



Torrent ha destacat que la taxa d'atur de menors de 30 anys a Catalunya arriba a el 24%, el que suposa el doble de la taxa d'atur de la tota la població en general, mentre que la de la població menor de 25 anys està a prop de triplicar-la.





"Per donar respostes a això, hem desenvolupat un conjunt de programes formatius i ocupacionals adreçats als joves amb els que busquem reduir l'atur juvenil i empènyer en el camí de transformar el model productiu", ha afegit.





Ha defensat que Catalunya necessita aquesta transformació cap a un model productiu més resilient i sostenible que passa pel món de la feina, la millora dels nous entorns laborals i les capacitats dels treballadors: "Hem de ser competitius en qualitat de la feina".