Isabel II @ep





La reina Isabel II s'ha vist obligada a renunciar al seu tradicional còctel nocturn amb Martini per prescripció mèdica, segons informa Mirror.





Des de fa anys és conegut que la reina gaudeix d'un martini la majoria de les nits, tot i que poques vegades l'hi hagi begut en públic. No obstant això, ara els mitjans apunten que la monarca del Regne Unit està evitant l'alcohol per complet.





La intenció de deixar l'alcohol no està vinculada a cap problema de salut i fonts del Palau de Buckingham apunten que es tracta d'"una decisió personal".





"No és un gran problema per a ella, no és una gran bevedora, però sembla una mica injust que en aquesta etapa de la seva vida hagi de renunciar a un dels pocs plaers", assegura un amic de la família reial a Vanity Fair.





Mentre que una segona font va dir a la publicació: "S'ha acabat l'alcohol, els seus metges volen assegurar-se que estigui el més en forma i saludable possible".