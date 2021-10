Experts auguren que la mascareta "ha vingut per quedar-se"

L'ús de la mascareta, especialment entre persones vulnerables, i la ventilació dels espais tancats són mesures que ha portat la pandèmia de COVID-19 a les nostres vides diàries i que han vingut per quedar-se, segons els experts que han participat en el tercer col·loqui organitzat per Philips Ibèrica i la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) dins de l'Any SEPAR per la qualitat de l'aire.





Sota el títol 'Contaminació, infeccions respiratòries (COVID-19) i malalties de la son', el col·loqui ha analitzat com la contaminació i el canvi climàtic afecten la salut dels ciutadans, especialment sobre la seva salut respiratòria i la qualitat del seu somni.





"Tenim l'obligació de conscienciar la societat sobre la necessitat de seguir fent servir la mascareta puntualment, per exemple, davant pics de contaminació o en èpoques de grip, perquè s'ha demostrat que redueix la seva incidència i evita les exacerbacions en pacients amb malalties respiratòries" , sosté el president de SEPAR, el doctor Germán Peces-Barba.





En aquest sentit, el doctor Javier de Miguel, cap de secció de Servei de Pneumologia de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón, considera que la societat espanyola "ha perdut la por i la vergonya a portar mascareta al carrer".





Per la seva banda el doctor Francisco Sanz, pneumòleg del Consorci Hospital General de València, demana als professionals mèdics i les autoritats sanitàries que "siguin valents" i s'atreveixin a recomanar l'ús de la màscara davant símptomes de malaltia respiratòria. "Estem en un moment d'inflexió en l'evolució de la pandèmia de COVID-19, per bé o per mal, i no podem relaxar-nos", considera aquest expert.





Segons el doctor Sanz, la contaminació és un factor de risc inespecífic que pot afectar a qualsevol persona. "La majoria de les persones que viuen en grans ciutats estan exposades a nivells molt elevats de contaminació de l'aire que afecten la seva salut i la seva qualitat de vida", afegeix.





Pel doctor De Miguel la contaminació no només afecta les persones amb patologies prèvies, també ho fa en les persones sanes, "que amb el temps poden acabar desenvolupant asma, MPOC o fins i tot càncer de pulmó".





"No estem parlant d'una exposició etèria, estem parlant de rebre en el nostre organisme partícules contaminades que suposen un risc per a la nostra salut. Una atmosfera contaminada, amb partícules en suspensió, facilita que el coronavirus visqui més temps i s'estengui més lluny", precisa el doctor Javier Sanz.





IMPACTE SOBRE LA QUALITAT DEL SOMNI





A més, la contaminació provoca inflamació a les vies respiratòries superiors "i això repercuteix sobre la qualitat de la son", continua la doctora Olga Mitjà, pneumòloga i coordinadora de la Unitat del Somni d'l'Hospital Universitari de Guadalajara.





La doctora recorda que el somni és un dels tres pilars bàsics de la salut i la falta de son reparador no només produeix somnolència i cansament, sinó que també pot derivar en problemes psicològics com ansietat i depressió, i fins i tot afectar el control de la pressió arterial i derivar en malalties cardiovasculars.





Per Olga Mitjà, l'ús ocasional de la mascareta, les mesures de ventilació i l'ús de sistemes de purificació de l'aire poden no ser suficients i s'imposa la necessitat d'un canvi profund en el model de societat "si volem protegir-nos de la contaminació i dels efectes del canvi climàtic ".