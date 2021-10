Tinder llança una nova opció per buscar un "acompanyant de casament"

@EP





L'aplicació de cites Tinder ha llançat la seva nova funció 'Plus One' ('més u', en anglès), amb la qual busca ajudar els seus usuaris a què coneguin a altres persones perquè siguin els seus acompanyants per assistir a casaments.





Des d'aquest dijous, els usuaris de Tinder podran indicar en la pestanya explorar de l'aplicació si estan buscant acompanyants per un casament o si ells mateixos estan disposats a ser el 'més u' d'altres persones, com ha informat la companyia en un comunicat.





La plataforma especialitzada en casaments WeddingWire s'espera que es produeixi un augment de fins al 20% en els casaments en els anys 2021 i 2022, a causa de les cerimònies posposades per la pandèmia, i això coincideix amb un creixement de les mencions a 'més u' del 45% en perfils de Tinder.





Tinder ha assegurat que "la regla tradicional de només portar un acompanyant a un casament quan s'està en una relació no encaixa amb els hàbits de cites moderns", i destaca que el 35% de convidats a noces d'entre 22 i 26 anys pregunten si poden portar acompanyant abans de confirmar assistència.





La nova funció forma part d'explorar, una nova secció dins de Tinder que es va llançar al setembre que busca que els seus membres puguin compartir experiències amb persones amb els mateixos gustos.