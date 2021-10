Algunes fotos del 40 Congrés del PSOE a València

Tot preparat per a l'arribada dels delegats de l'40 Congrés del PSOE / @Catalunyapress





En el dia previ a la inauguració oficial de Congrés el PSOE que en aquesta ocasió ha escollit València per a la seva celebració tot està a punt per rebre els delegats, protagonistes i convidats. Tot cura al detall portant el reciclatge i la cura de l'entorn fins al més mínim detall.







Cal destacar que s'ha fet servir cartró reciclable i Biodegradable per a les acreditacions.





Acreditació de cartró / @Catalunyapress





També criden l'atenció les casetes d'acreditació dels delegats que porten incorporades Panells Solars a la part superior.





Panells solars a les casetes d'acreditació de Delegats / @Catalunyapress





La Delegació de Catalunya tindrà una bona representació de delegats dins d'aquest Congrés però la més nombrosa en delegats serà la d'Andalusia per la reserva d'espai previ.





Espai reservat a la Delegació de Catalunya / @Catalunyapress





14 files reservades a la Delegació d'Andalusia / @Catalunyapress





A més en espais com el dedicat a Txiki Benegas els seients i tauletes són de cartró també.





Espai Txiki Benegas al 40 Congrés del PSOE / @Catalunyapress









Part de l'mobiliari sostenible / @Catalunyapress





Però també estan molt presents i a la botiga de merchandansing dels socialistes Pablo Iglesias, Carme Chacón, Pedro Zerolo i Carmen Alborch.





Detall de la botiga PSOE / @Catalunyapress





Pedro Zerolo també compta amb espai propi i la defensa de la diversitat ocupa un lloc privilegiat i significatiu en aquesta trobada socialista a València.





Detall a Pedro Zerolo / @Catalunyapress





Espai de la diversitat al Congrés el PSOE / @Catalunyapress





El feminisme i l'ecologisme són dues de les banderes principals d'aquest Congrés el PSOE i per això "la reivindicació de l'abolició de l'esclavitud de el segle XXI, l'explotació sexual, l'abolició de la prostitució marca un abans i un després en la planificació dels propers deu anys "com va afirmar en roda de premsa aquest divendres la socialista Adriana Lastra.





L'espai feminista al 40 Congrés del PSOE / @Catalunyapress





També trobaran els participants un lloc de memòria històrica amb fotos, documents i objectes plens d'un gran simbolisme per als socialistes de totes les generacions.





Targetes postals / @Catalunyapress





Màquina d'impremta portatil / @Catalunyapress





I com a punt de tancament a la Botiga del PSOE els visitants trobaran bosses plenes de solidaritat.





Les bosses solidàries a favor de l'APRAMP / @Catalunyapress





Per aquells que no coneguin el treball de APRAMP . Aquesta organització sense ànim de lucre treballa, des de l'origen, per prevenir i erradicar l'explotació sexual i el tràfic d'éssers humans.







Captura del web de l'APRAMP / @Catalunyapress





Seguirem informant ...