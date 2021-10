Albiol "tornarà a ser el candidat" a les municipals de 2023, segons el PP

@EP





El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Juan Fernández (PP), ha assegurat que "passi el que passi Albiol tornarà a ser el candidat a 2023" a les eleccions municipals del municipi, malgrat que hagi aparegut en els 'Pandora Papers 'per rebre el 2005 un poder general sobre una societat a Belize.





En una entrevista de Badalona Comunicació, ha sostingut que la "unitat al voltant Albiol del seu equip de govern és fort i indestructible" i ha afirmat que no s'ha plantejat la seva dimissió i que continuarà com a alcalde de la ciutat.









"Estem convençuts que no hi ha res il·legal i que s'està intentant construir un relat contra una persona a qui no poden guanyar ni a les urnes ni al carrer. No s'ha plantejat cap escenari que no sigui seguir el rumb que Albiol va fixar en 2019, que és fer-ho el millor possible per a Badalona", ha tancat.