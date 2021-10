Fernando Grande Marlaska: "En aquest Congrés el PSOE es consolida"

Fernando Grande Marlaska al 40 Congrés del PSOE / @Catalunyapress





El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, creu també que aquest és "un Congrés important, de consolidació de Partit Socialista Espanyol. Un partit amb molts anys d'història que ha estat en la història d'Espanya en els moments més importants i que està ara que vivim un temps molt especial i complicat. Però amb totes les ganes que aquest Pla que estem proposant que enfronta el futur en termes de recuperació, com sempre hem dit, transformació digital, ecològica i de resiliència, ja és una realitat i està perfectament encarrilat. I aquest Congrés el PSOE és el que ve a ratificar. I es viu amb molta satisfacció però sense autocomplaença. Mai autocomplaença. Perquè són moments molt difícils per al país".





NINGÚ VA DIR QUE SER MINISTRE DE L'INTERIOR SERIA FÀCIL





Sobre el constant qüestionament del seu paper en el Ministeri de l'Interior, Marlaska ha afirmat en declaracions a Catalunyapress que "ningú va dir que seria fàcil. Ningú va dir que dirigir el Ministeri de l'Interior fos senzill, sobretot, quan altres ho havien dirigit d'una forma que crec que és tot el contrari al que ha de ser la utilitat pública, el servei públic i la seguretat com un valor necessari per a tots".





"I jo com va arribar?" es pregunta Marlaska "arribo amb la força que em dóna la confiança del President del Govern. Arribo amb l'orgull de ser el ministre al meu país. Amb satisfacció que si sóc aquí és en primer lloc amb la confiança el president del govern i en segon lloc i també molt important per l'equip que hi ha al Ministeri de l'Interior. A la solvència tant professional com humana d'aquest Ministeri".





"Ser Ministre del govern del teu país en l'àmbit públic crec que és un honor. I quan és un honor i un privilegi i evidentment no és senzill ni simple cal pagar peatges. I els peatges es paguen a gust. Perquè és més el que et dóna l'administració, treballar en aquest govern progressista que mirant el que tu has de deixar. Veient el que malament que ho ha passat la societat amb moments molt difícils durant la pandèmia, crec que no seria just queixar-se".