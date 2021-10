María Jesus Montero: "La socialdemocràcia vol ser útil per a la gent en el Segle XXI"

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero durant l'entrevista / @Catalunyapress





Per Ma Jesús Montero aquest 40 Congrés del PSOE "és molt important en matèria de feminisme, d'ecologisme, canvi climàtic, transició digital, enfortiment de l'estat de benestar. En definitiva la reformulació d'un projecte de la socialdemocràcia que vol ser útil per al segle XXI i els companys i companyes el van fer possible".





ELS PRESSUPOSTOS ESTAN PENSATS PELS NOSTRES JOVES





Preguntada per Catalunyapress sobre el que ella destacaria dels Pressupostos del 2022, Montero ho té clar: "jo destacaria sobretot en aquests pressupostos que estan pensats per a les persones, que són al centre i si alguna cosa em fa especialment il·lusió és que són uns comptes públics pensats per als joves. Ho he repetit al llarg d'aquests dies però perquè em sembla molt important. Els nostres joves han passat dues crisis financeres, la de l'any 2011 i la d'ara i hem de donar-los més oportunitats de formació, integració en el mercat laboral i que puguin formar el seu propi projecte vital". "Així que aquests comptes del 2022" ha afegit Montero, "estan pensats per a ells, els nostres joves".





LA GENT ESTÀ DESITJANT ESCOLTAR LES EXPLICACIONS DEL REI EMÈRIT





Sobre si el votant d'esquerres està una "mica sorprès" sobre el que està passant amb el Rei emèrit, Montero ha afirmat: "Jo m'imagino que la informació que es publica i que apareix a tothom ens produeix bastant intranquil·litat. Tothom som iguals davant la llei i per tant la Fiscalia i l'Agència Tributària faran la seva feina. Com va dir ahir el president del Gobierno també estaria bé que el Rei emèrit pogués donar explicacions que crec que la gent estaria desitjant escoltar".