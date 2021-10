Vox presenta els recursos contra els indults del "procés" després del "fiasco" de les mesures cautelars

@EP





Vox ha anunciat aquest divendres que ha presentat davant el Tribunal Suprem (TS) els tretze recursos contra els indults concedits pel Govern als líders de l'1-O. Segons indiquen en un comunicat, en el seu escrit al TS fan al·lusió als informes contraris als indults que van emetre tant la Sala Penal del Suprem com la Fiscalia amb l'objectiu de "calibrar si la concessió de l'indult està o no motivada i si és o no arbitrària".





Recorden que la Sala rebutja que concorri l'excepcionalitat que justifica la institució de l'indult perquè no hi ha dilacions de procediment de reparar, ni els penats han contribuït a justificar les raons de justícia, equitat o utilitat pública que justificarien la seva concessió.





Vox recorda en els recursos el missatge dels condemnats en l'exercici del dret a l'última paraula en el judici i en les seves posteriors declaracions públiques, on "autoritza la mobilització ciutadana per proclamar la inobservança de les lleis, la substitució de la Prefectura de l'Estat i l'unilateral desplaçament de la font de sobirania".





D'altra banda, subratllen en el seu recurs contra l'indult a l'exvicepresident català, Oriol Junqueras, per la seva "il·lícita conducta", per intentar trencar l'ordre constitucional i afectar a la integritat patrimonial de l'Administració pública.





Al fil, el partit de Santiago Abascal posa l'accent en la motivació política de Govern per concedir els indults, "ja que resulta imprescindible el suport del partit a què pertany Junqueras perquè l'Executiu pugui tirar endavant, per exemple, els Pressupostos Generals del proper any".





INDULT TOTAL



I expliciten que en les negociacions prèvies per als Pressupostos, ERC va manifestar reiteradament que tenia clar que "el camí ha de ser diàleg, amnistia i referèndum". "Hi ha, per tant, rellevants indicis que l'executiu pogués estar ponderant, en l'exercici de l'excepcional potestat de gràcia, circumstàncies alienes a aquest institut per sospesar prioritàriament el seu propi interès".





A més, en els recursos presentats assenyalen que els indults concedits "han arribat a tots els condemnats pels mateixos fets, envaint la línia divisòria entre indults particulars i generals".





Per als d'Abascal, els indults concedits s'aproximen a la modalitat de l'indult total, "en suposar la completa extinció de la pena principal privativa de llibertat". "Un aspecte que ha de ser valorat a l'hora de realitzar la tasca de control jurisdiccional", assenyalen.





L'INFORME NEGATIU DEL SUPREM



La sala penal de Tribunal Suprem que va jutjar la causa de l'1-O va informar negativament la concessió de qualsevol forma d'indult -total o parcial-, als dotze condemnats al no apreciar raons de justícia, equitat i utilitat pública que justificarien la seva concessió.





Els magistrats van considerar que no es va vulnerar el principi de proporcionalitat de les penes a les quals van ser condemnats, que no hi ha prova o indici de penediment per part d'ells i que els arguments en què es basen les diverses peticions d'indults, realitzades per tercers , desenfoquen el sentit de l'indult perquè dibuixen una responsabilitat penal col·lectiva i, a més, pretenen -segons ells- que el Govern corregeixi la sentència dictada pel Tribunal Suprem.





BATERIA DE RECURSOS CONTRA LA "TRAÏCIÓ I CORRUPCIÓ DEL GOVERN"



Cal recordar que va ser al juny quan Vox -igual que determinats diputats de Cs i el PP- van anunciar davant la Sala Tercera del Contenciós-Administratiu que recorrien la concessió d'aquests indults.





Va ser el 24 de juny quan el líder de Vox, Santiago Abascal, va anunciar a les portes del Tribunal Suprem tot un seguit d'accions jurídiques per respondre al que va denominar la "traïció i corrupció" de Govern.





Van presentar després d'això l'anunci de recurs davant la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem en contra de la concessió dels indults. Ho van fer en considerar legitimats per haver actuat com a acusació popular en la causa que es va tramitar i va jutjar a l'alt tribunal.





LA RESPOSTA DE L'ADVOCACIA



Després que la Sala el Suprem rebutgés cautelaríssimes i cautelars sol·licitades per Cs i Vox, l'assumpte es troba en el termini de presentació dels recursos, han així formalitzat les demandes.





A Vox, PP i els diputats de Cs-entre els quals es troba la líder Inés Arrimadas- es van sumar els anuncis de recurs de fins a cinc diputats 'populars', del que va ser delegat de Govern a Catalunya Enric Millo, de Consciència Cívica Catalana i de l'associació Pro Patrimonium Sixena i Jerusalem. En total són set.





Després de rebre les demandes, el tribunal ha de traslladar les mateixes a l'Advocacia de l'Estat perquè contesti, i aquí ha d'argumentar els indults i, si escau indicar si els demandants acusen una manca de legitimació per presentar aquests recursos. Després d'aquesta resposta dels serveis jurídics de l'Estat, que té de termini 20 dies, el tribunal ha de respondre.