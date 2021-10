Denunciat per circular a gairebé 200 quilòmetres per hora per la C-12 a Maials

@EP





Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest divendres a un conductor, de 39 anys, de nacionalitat romanesa i veí d'Alcarràs (Lleida), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a 198 quilòmetres per hora per la carretera C -12 a Maials (Lleida).





L'home ha estat denunciat en un control de velocitat que els Mossos d'Esquadra han muntat a l'altura del punt quilomètric 100.9 de la C12, ha informat la policia catalana en un comunicat.





El conductor denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.