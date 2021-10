ECOM i TMB impulsen una campanya per acabar amb el terme "disminuït"

Autobús de TMB amb la campanya d'ECOM /@ECOM





La Federació ECOM, el moviment associatiu impulsat per persones amb discapacitat física i/o orgànica que aplega actualment 120 entitats d’aquest sector (la majoria de les quals tenen la seva seu a Catalunya), ha llançat una campanya -juntament amb TMB- coincidint amb el seu 50è aniversari. La campanya de sensibilització serà visible en els autobusos i metro de la ciutat de Barcelona fins el 2 de novembre, i a les xarxes socials.





L'objectiu de l'acció, segons ha informat la Federació en un comunicat, és de rebutjar l’ús d'etiquetes discriminatòries per referir-se a les persones amb discapacitat i per reclamar el seu tractament com a persones de ple dret que són. Així mateix, "la campanya pretén també posar en valor la tasca duta a terme per ECOM i les seves entitats durant aquests 50 anys per aconseguir la plena inclusió d’aquest colꞏlectiu a la societat i l’exercici dels seus drets en igualtat d’oportunitats".





ELIMINAR EL TERME "DISMINUIDOS"





Les entitats expliquen que justament aquest acte surt a la llum en un moment en què hi ha obert un debat polític per reformar la Constitució espanyola, per eliminar de l’article 49 el terme ‘disminuidos’ per substituir-lo per persones amb discapacitat.





"Malauradament, malgrat haver aconseguit fer arribar aquesta petició a votació al Congrés dels diputats, el passat 30 de setembre, per oposició de PP i Vox, no es va aconseguir l’aprovació d’aquesta reforma", relaten.





Antonio Guillén, president d’ECOM, considera que "l’ús d’un llenguatge inclusiu i no discriminatori és fonamental per afavorir la inclusió i la igualtat del colꞏlectiu. El llenguatge marca quina mirada es té vers el colꞏlectiu, per això és important utilitzar un llenguatge inclusiu, perquè pot ajudar a promoure altres canvis". Així mateix considera que si "l’ús del llenguatge progressa al carrer també ho ha de fer en la legislació".





La Federació ECOM reivindica que la discapacitat és una circumstància que no defineix les persones que la tenen així com considera que la discapacitat no està només en la persona sinó també en l’entorn que l’envolta. "Si l’entorn té barreres i obstacles això discapacita la persona per poder-se desenvolupar autònomament i en igualtat de condicions", denuncien.