Gairebé el 50% de la població està a favor que la vacunació de la Covid-19 sigui obligatòria

Vacuna Covid-19 @ep





Davant els riscos de contagi de coronavirus, el 49 per cent de la població creu que caldria obligar totes les persones a vacunar encara que no vulguin fer-ho, mentre que el 32,6 per cent només veu necessari que s'obligui el personal sanitari, al personal de les residències de gent gran, i als que tenen relacions professionals directes amb el públic en general.





Un de cada quatre està en contra d'obligar a ningú a vacunar-se, mentre que el 23 per cent dubte sobre si ha de ser obligatori i es mostra partidari d'obligar segons el cas, segons recull el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que ha publicat aquest divendres els resultats d'octubre, realitzat entre l'1 i el 13 d'aquest mes a 3.660 persones, mostra.





Així mateix, el 15 per cent es manté contrari a obligar a vacunar al personal sanitari, al personal que treballa a les residències de gent gran, i a les que tenen relacions professionals directes amb el públic en general.





Del total d'enquestats el 95 per cent va afirmar estar vacunat, mentre que el 5 per cent encara no ho havia fet. D'aquests últims, tenint en compte que ja hauria d'haver estat immunitzats ja que tots són majors de 18 anys, un 28 per cent va afirmar que es vacunaria en arribar el seu torn, mentre que el 56,4 per cent va negar que ho vagi a fer; mentre un 2,2 ho farà quan tingui garanties i un 1,8 quan el seu metge li ho aconselli.





La primera raó per no vacunar segueix sent que no es fia d'aquestes vacunes - el 34% dels que no pensen vacunar van donar aquesta resposta-. El segueix la por que tinguin riscos per a la salut i efectes secundaris o col·laterals (19,5%), i que no es creuen que siguin eficaços (5,9%).