José Luis Ábalos: "La unitat mai és una premissa de partida i als resultats cal atenir-se"

Jose Luis Ábalos durant l'entrevista concedida a Diario16 i Catalunyapress / @Agustin





Jose Luis Ábalos només entrar al 40 Congrés de PSOE i preguntat per Catalunyapress ha manifestat "em trobo bé, molt bé".





Sobre el Congrés ha dit "aquest és el Congrés per llançar-se, estem governant Espanya. En aquest Congrés s'actualitzaran les posicions polítiques, els reptes i desafiaments als quals ens hem d'enfrontar en aquesta nova etapa i fer-ho des de l'acció de govern i amb la premissa de la unitat del partit ".





Davant l'emotiu homenatges que aquest divendres li van donar els seus companys de partit a València ha dit "ahir vaig tenir una trobada amb companys i a la fi es van presentar uns pocs més".

















Vídeo cedit per Diario16







Va anar una de les anècdotes de la jornada perquè segons explica la directora de Diario16 en la seva crònica del Congrés "fins i tot en un context d'unitat indiscutible, hi ha una part de la militància que vol demostrar el seu suport als qui el president ha apartat del seu costat sense contemplacions, i sense explicacions".





A més afirma "que no li ha assegut res bé al president del Govern i secretari general del PSOE que just aquest divendres hagi estat el dia triat d'una banda important de la militància valenciana per a organitzar una sopa homenatge a José Luis Ábalos, l'àngel caigut, o més aviat baixat, del Govern".





Mentre sonava ja la música de Mecano en els exteriors de la Fira narra que " sorgien els aplaudiments d'homenatge i reconeixement que deixaven a l'ex ministre José Luis Ábalos gairebé sense paraules. Això ocorria a escassa distància de la nit festiva del Congrés en el sopar organitzat per a fer costat al que fos titular de Transports i ex secretari d'organització a Ferraz".





Preguntat Ábalos sobre el que li agradaria que sortís d'aquest congrés del PSOE quan es parla tant d'unitat ha estat molt clar "la unitat mai és una premissa de partida, sinó un assoliment, un resultat. I als resultats cal atenir-se".