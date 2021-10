El preu de la llum segueix disparat i ja marca el dissabte més car de la història

@EP





El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista cau aquest dissabte un 2,1% respecte a divendres, fins als 226,93 euros el megawatt hora (MWh), sent no obstant això aquest preu el nivell més alt registrat fins ara per a un dissabte.





Fa una setmana, la llum se situava en 226,21 euros, de manera que la pujada en els últims set dies es limita a només el 0,3%. Tanmateix, si es compara amb el mateix dia de fa un any, l'alça és del 424%, és a dir, més de cinc vegades superior.





El preu de l'electricitat ja va marcar aquest divendres el segon registre més alt de la història, tot i que ja fa més d'una setmana que no es registra un nou rècord absolut capaç de polvoritzar els 288,53 euros que es van arribar a marcar el passat 7 d'octubre.





El preu més alt d'aquest dissabte es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan arribarà als 264,54 euros / MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 16.00 hores i les 17.00 hores, amb 192,07 euros / MWh.