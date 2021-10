Moren 11 estudiants ofegats a Indonèsia mentre intentaven travessar un riu

@EP





Onze estudiants han mort ofegats mentre intentaven travessar un riu en una excursió escolar. Les víctimes han estat vuit nens i tres nenes d'entre dotze i tretze anys. Els estudiants formaven part d'un grup de 150 alumnes de l'escola secundària islàmica Harapan Baru i que estaven fent una excursió.





Segons el cap de districte, els onze joves que han mort estaven intentant passar per sobre d'un "pont" per travessar el riu d'aigües profundes, però una gran part d'ells no podien nedar, així que s'ha corregut molt risc durant l'excursió que ha posat fi a la vida d'onze estudiants.





Les persones que hi havia per la zona han pogut rescatar deu estudiants que estaven pel riu, però els altres onze seguien desapareguts. Poc després, els equips de rescat han trobat a aquests estudiants sense vida després de diverses hores de recerca.