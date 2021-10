Els militars es manifesten a Madrid per unes retribucions "dignes"

@EP





Els militars sortiran aquest dissabte a centre de Madrid a manifestar-se en defensa d'unes retribucions "dignes" que, al menys, igualin les seves nòmines a les dels membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Les associacions professionals de les Forces Armades AUME, ATME i ASFASPRO han convocat una marxa entre la Porta de Sol i el Congrés dels Diputats aquest dissabte a les 12.00 hores, tan sols quatre dies després de la desfilada militar del 12 d'octubre.





"Els brillants uniformes i sofisticats mitjans exhibits en la desfilada contrasten amb els paupèrrims salaris del seu personal", denuncien les associacions, que fa anys que reivindiquen una millora de les retribucions en el si de les Forces Armades.





Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 ja van incloure alguns augments que, però, les associacions veuen com "intents de maquillatge". "Pura qüestió de supervivència, perquè les medalles no donen per donar menjar a les famílies i pagar les factures", avisen.





Segons recorden, aquesta "injusta" situació ha estat reconeguda tant pels últims ministres de Defensa com pel Congrés i el Senat, però sense que s'hagin posat en marxa "solucions" que alleugen la seva situació.