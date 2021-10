El SEM va atendre 2.557 persones per parades cardiorespiratòries el 2020

@EP





El Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) va fer el 2020 2.557 atencions per parades cardiorespiratòries, ha informat aquest dissabte en un comunicat. A més, el percentatge d'assistències en què el pacient va recuperar el pols es va situar en el 25,4%, una xifra superior al 22% de mitjana estatal.





El SEM, en el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar (RCP), celebrat aquest dissabte, ha destacat la importància d'"actuar com més aviat millor" en aquests casos, a través de les compressions toràciques.





Sota el lema 'Tots els ciutadans del món poden salvar una vida', ha explicat que "l'actuació dels testimonis és clau fins a l'arribada dels equips d'emergències mèdiques", ja que iniciar immediatament la RCP pot quadruplicar les possibilitats de sobreviure.





"Que qualsevol persona les faci sense por, perquè la supervivència de l'afectat per una parada cardiorespiratòria cau un 10% cada minut que ningú fa res", ha explicat el metge de l'SEM Francesc Carmona.





En 2019 el 72% de les alertes rebudes pel SEM per parades cardiorespiratòries van ser presenciades per testimonis, però en un 29% es van fer maniobres de reanimació prèvies a l'arribada dels sanitaris.





El Sistema compta amb un protocol de suport telefònic que es posa en marxa cada vegada que entra una trucada per aquesta qüestió: professionals de medicina i d'infermeria van indicant com fer les maniobres fins que arriba l'ambulància.





DESFIBRIL·LADORS PÚBLICS



A més es pot utilitzar el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA), un aparell que realitza una descàrrega elèctrica controlada per restaurar el ritme cardíac i que es pot emprar sense formació, ja que fa servir missatges de veu i visuals per guiar les persones que atenen el pacient; a Catalunya hi ha 731 i es pot consultar on són en l'app del 061 Salut Respon.





El SEM ha incorporat des de 2015 un compressor toràcic mecànic en totes les unitats de Suport Vital Avançat; Carmona ha destacat que el seu ús permet alliberar l'esforç dels professionals sobre el pacient perquè puguin administrar els medicaments que es requereixin.





Recentment el SEM ha publicat a 'Critical Care' l'estudi més gran aleatoritzat de parades cardíaques extrahospitalàries fet fins a la data a la Península, que ha analitzat l'efectivitat i seguretat de l'elevació de cames durant la RCP.