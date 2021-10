Carmen Calvo acompanyada per la militància socialista defensa un feminisme valent dins el PSOE

L'esperada intervenció de Carmen Calvo en una taula de debat sobre feminisme dins el 40 Congrés del PSOE no ha defraudat. Una emocionada Calvo va agrair i molt la ovació calorosa i sostinguda que d'aquí a Congrés li van donar aquells que respecten i admiren el treball realitzat per la ja ex vicepresidenta de govern. Tots es van posar drets i Carmen Calvo es va emocionar.

















Extracte de l'aplaudit discurs de Carmen Calvo / @Catalunyapress







Ha fet una crida Calvo al fet que els "homes feministes socialistes segueixin defensant la igualtat i els drets de companys i companyes".





Ha introduït en el debat la necessitat de "no abandonar a les dones pobres que recorren a ser mares gestants per sortir de la seva pobresa" i per descomptat "ha defensat l'abolició de la prostitució"









Carmen Calvo al 40 Congrés el PSOE ha compartit taula de debat amb la ministra de Justícia, Pilar Llop, el president de el Principat d'Astúries, Adrián Barbón, l'alcaldessa de Toledo.





La secretària d'Igualtat del PSOE va defensar que les dones són "la gran possibilitat de transformació de les societats. El moviment feminista ha estat progressista sempre. No es pot ser demòcrata sense ser feminista perquè parlem de la qualitat dels drets de més de la meitat de la població de el món ".







A més va afegir "no podem donar per bona la venda dels ventres de les dones més pobres del món. Som socialistes i hem de defensar els valors ètics de la política".







En un altre ordre, Calvo no ha deixat passar l'oportunitat de llançar una crítica als que, des de l'esquerra, pretenen fer-se amb la lluita per la igualtat real entre homes i dones i ha afirmat "hi ha batalles que són difícils perquè estan emmascarades de falsa llibertat i falsa modernitat. Per això estem nosaltres, que no som trilers, que sabem el que vam jugar quan governem. el socialisme és una proposta igualitària. el socialisme és patrimoni de moltes dones. Aquest partit és l'únic que pot treure aquesta bandera. Els altres caminen perduts. Parlen de feminisme liberal perquè no saben què fer. saben que aquesta batalla la tenen perduda. les dones som l'únic grup humà que no som un col·lectiu. el poder de les dones del partit és molt. som la veu de les que estan fora de la militància però que quan ens veuen saben que som portaveus d'elles ".





Aquest dissabte també Calvo ha rebut l'afecte i moltes abraçades. Per a molts socialistes representa un feminisme que "té paciència i capacitat de resistència".





Carmen Calvo abraçant-se a les seves companyes i companys / @Agustin Millán