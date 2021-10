Almeida i Colau són els alcaldes amb el sou més alt

@EP





Els sous d'alguns dels alcaldes de les principals ciutats d'Espanya és superior, fins i tot, al del president de Govern. José Luís Martínez Almeida, l'alcalde de Madrid va cobrar durant l'any 2020 un total de 108.517,80 euros, fet que suposa un 27% més que Pedro Sánchez, que va rebre 84.845 euros, tal com ha informat el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública amb les dades d'ISPA.





Però no només Almeida. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va tenir un sou anual superior a Pedro Sánchez. Colau va cobrar un total de 100.000,04 euros anuals; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, 97.144,08 euros; Gorka Urtaran, regidor de Vitòria, 90.526,38 euros; Eneko Goia, alcalde de Sant Sebastià, 87.952,02 euros; Joan Ribó, regidor de València, 86.60,54 euros i Juan Espadas, alcalde de Sevilla, 86.359 euros.





Aquests són els principals noms que se situen per sobre de Pedro Sánchez, president de Govern. No obstant això, també hi ha alguns dels alcaldes que estan molt per sota d'aquests salaris que cobren a les grans ciutats.





Per exemple, a Zamora, l'alcalde va cobrar un total de 35.787,22 euros a l'any, mentre que el regidor d'Osca va rebre una retribució de 37.691,65 euros.