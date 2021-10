Carta de les feministes socialistes als seus companys: "Els drets de les dones no es negocien"

Panoràmica de Congrés el PSOE a València / @Agustin Millán









En aquest Congrés les feministes socialistes han lliurat als seus companys una carta on els demanen, entre altres coses, "seguim sent lleials als nostres principis socialistes i feministes i seguirem comptant amb la confiança de la ciutadania".





Perquè per a elles "sense Feminisme no hi ha Socialisme" i el progressisme està lligat inevitablement a el feminisme.





Han volgut deixar per escrit i recordant a Maria Cambrils que "la militància va votar sí, a les esmenes feministes" relatives al "sexe" que reconeix explícitament que "néixer dona és causa de desigualtat".





També les relatives a "l'explotació reproductiva mitjançant el lloguer de ventres" perquè suposa una "mercantilització de les dones".





I els recorda que en l'anterior Congrés el PSOE es va declarar "abolicionista" per considerar la prostitució "una de les pitjors formes de violència contra les dones".





Pel que fa a la "invisibilització de la transsexualitat" amb l'ús de el terme "trans", que aquest no identifica la diferent realitat a la qual s'enfronten, les persones intersexuals, generant major inseguretat jurídica i menor protecció per a aquests col·lectius i vulnerant els drets i les dones ".





Finalment fan ús el lema del 40 Congrés del PSOE "Avancem" i reclamen "avançar ho és en igualtat entre els sexes perquè és la nostra herència i serà el nostre llegat" perquè afegeixen "els drets de les dones no poden ser objecte de transacció".