Miguel Ángel és l'autor d'aquesta nova novel·la "Estimar entre dos mons". Una història que, tal com afirma l'autor, en un primer moment podria semblar-se a "Ghost", la tan coneguda pel·lícula, però la realitat és ben diferent. Són dues històries que no tenen res a veure entre si. No hi haurà fantasmes que s'entrellacin el món dels vius i els morts. Una història que pretén barrejar el gènere romàntic amb la fantasia més romàntica que existeix.





LA NOVEL·LA





La història relata la mort del marit de la protagonista en un accident de trànsit. Per això, Anabel, una jove vídua que pateix un dolor immens davant la mort del seu amor, però al llarg de les pàgines es veurà com va rebent l'ajuda d'un ésser sobrenatural en la vetlla una ploma i un llibre en blanc.





Però ... Per a què servirà? Anabel no descobrirà la seva utilitat fins diversos dies després. En una visita al seu marit, un corb deixarà caure un paper a terra amb la lletra de Samuel, el seu marit. A partir d'aquí, descobrirà tot el significat dels objectes rebuts, per a què serveixen i comprendrà el significat del més enllà. No obstant això, el corb haurà de travessar diversos mons perquè Samuel i Anabel puguin escriure i on es creuarà amb un ésser maligne que donarà aquest toc de terror a la novel·la.





