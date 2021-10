Oriol Junqueras assegura que ERC no donarà suport als Pressupostos Generals de l'Estat

@EP





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit que el seu partit seguirà sense donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2022 perquè considera que el projecte pressupostari del Govern no beneficia el conjunt de la ciutadania.





"El Govern hauria d'haver entès que ens veiem obligats a tombar uns pressupostos perquè no són bons per a la ciutadania", ha assenyalat aquest dissabte durant la seva intervenció telemàtica en el Consell Nacional d'ERC.





Junqueras ha avisat que "de res serveixen promeses i declaracions d'inversions que mai arriben", en la mateixa línia en la qual es va pronunciar dijous el portaveu del grup al Congrés, Gabriel Rufián, que va demanar modificar la Llei Audiovisual, per blindar la producció en català, o la de Memòria Democràtica.





També ha acusat el Tribunal de Comptes d'actuar per "venjança" després que el mateix òrgan rebutgés dijous els avals de la Generalitat per cobrir les fiances excàrrecs del Govern per l'acció exterior durant el procés independentista.





"Un mal nomenat Tribunal de Comptes, un òrgan purament polític, escollit políticament per complir una missió política per encàrrec dels partits polítics que han escollit els seus membres i que intenten embargar les cases on viuen els nostres fills", ha afegit.





UNITAT DE L'INDEPENDENTISME





Durant la seva intervenció també ha enviat un missatge de suport i solidaritat a "tots els companys que continuen a l'exili i que avui, fa quatre anys, van ser empresonats, i a tots els altres aliats d'aquest país".





"Amb el mateix orgull i la mateixa força amb què hem afrontat les seves presons i que ens enfrontem a exilis forçats, treballem cada dia per fer de cada dia un país independent", ha tancat.