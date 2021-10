Argimon aclareix que no és partidari de l'ús del passaport covid, però que és necessari en algunes ocasions

@EP





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha dit que no és partidari de l'ús del passaport Covid-19 per acreditar la pauta competeixi de vacunació perquè és "una restricció de drets i llibertats".





No obstant això, ha defensat el seu ús en algunes ocasions, com per accedir als locals d'oci nocturn, un sector molt castigat per la pandèmia i "que té un cert risc", segons ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press aquest dissabte.





El titular de Salut, que confia que el coronavirus "es torni un virus estacional" i que aquest Nadal sigui com les anteriors a la pandèmia, ha explicat que l'ús de la màscara encara es prolongarà durant aquesta tardor i principis d'hivern.





També ha celebrat que el recompte de dades epidemiològiques que realitza diàriament la Conselleria de Salut a través de la seva pàgina web sigui aquest dissabte molt positiu, amb dades similars a les que es registraven a finals de la sortida de la primera onada a Catalunya.





A la pregunta de si el Govern impulsarà estratègies concretes per a les persones que no es volen vacunar, ha recordat que unes 3.000 persones reben cada dia una primera dosi i s'ha mostrat partidari de "buscar determinats col·lectius on és més difícil arribar, com les persones vulnerables".





DEMANA MÉS INVERSIÓ EN SALUT





Per Argimon, seria "ingenu" pensar que els Pressupostos de la Generalitat per 2022 poden ser similars als de 2020 o 2019, i ha demanat una major dotació per Salut per fer front a la despesa derivada de la pandèmia i per protegir la salut mental.





El conseller ha dit que "encara falta temps" per determinar si la vacunació pot afectar la fertilitat o pot provocar alteracions en el cicle menstrual.