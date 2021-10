VIDEO. Pilar Llop: "En aquest Congrés estem sentint l'esperit de la unitat"

La ministra Pilar Llop / @Agustin Millán





La ministra de Justícia, Pilar Llop, en declaracions a Catalunyapress ha realitzat una valoració de l'40 Congrés de l'PSOE i ha enfatizazo que aquest és un "Congrés en el qual és evident que estem sentint aquest esperit d'unitat, de seguir avançant en drets i democraciadentro dels eixos que hem de seguir que són l'avanç i el progrés com és e l feminisme, la igualtat entre homes i dones, com és la transició ecològica de l'economia i com és la cohesió social i territorial ".





Si hagués de triar entre un o altre dels discursos dels expresidents Felipe González o José Luis Rodriguez Zapatero, Llop es queda amb els dos perquè "són personalitats d'un prestigi absolutament reconegut, per qualsevol persona democráta, per als que tenim aquest cor socialista".





AGRAÏMENT a les lleis SOCIALISTES que us ha donat L'ASCENSOR SOCIAL





Per Llop "tots dos expresidents de govern han sabut transmetre tots els avenços que s'han fet gràcies a l'socialisme. Jo mateixa he pogut estudiar gràcies a lleis socialistes. He pogut anar a una universitat pública, he pogut accedir a una oposició, gràcies a aquestes lleis socialistes ".





EL FEMINISME ESTÀ EN L'ADN DE EL PSOE





Aquest divendres va compartir taula al voltant de l'feminisme amb Carmen Calvo i les conclusions de la ministra tenen a veure amb que "i l feminisme està en l'ADN de l'socialisme, en l'ADN de el partit socialista i de les persones que creiem que només es pot avançar i progressar si aquest progrés es comparteix equitativament ".





Afegint que "si es comparteix equitativament entre dones i homes, si es comparteix equitativament entre diferents generacions, el compartim amb els joves i també si es comparteix equitatimamente amb els territoris d'Espanya".





VIDEO DE L'ENTREVISTA A LA MINISTRA DE JUSTÍCIA

















Imatges de @Agustin Millán