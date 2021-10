Pensionistes de tot Espanya es manifesten per demanar pensions "justes i suficients"

@EP





Pensionistes de tot Espanya, convocats per la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (Coespe), s'han manifestat aquest dissabte a Madrid per reclamar unes pensions "justes i suficients" i protestar contra el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions , José Luis Escrivá, i la reforma de les pensions.





El passat mes la reforma de les pensions va superar el seu primer examen al Ple de Congrés després de rebutjar-la esmena de totalitat plantejada pel PP.





Durant el debat parlamentari, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va presentar la seva reforma com una reforma "no de partit ni de Govern", sinó "una reforma de país", que neix de l'acord parlamentari del Pacte de Toledo i també amb el consens dels principals sindicats, patronals i organitzacions d'autònoms, "després d'una dècada sense consens".





Segons Coespe, amb aquesta nova concentració volen defensar unes pensions públiques "justes i suficients" i uns serveis públics de "qualitat", així com mostrar la seva oposició al Pacte de Toledo i la imminent reforma de les pensions del ministre José Luis Escrivá.





Entre altres peticions estan unes pensions "dignes" de 1.084 euros tal com estableix la Carta Social Europea, una auditoria dels comptes de la Seguretat Social i acabar amb la bretxa de gènere o avançar l'edat de jubilació.





A la manifestació ha estat present Unides Podem, en concret, el diputat d'UP al Congrés, Javier Sánchez, que ha destacat que en aquesta legislatura han fet alguns "passos importants" per garantir unes pensions dignes, ja que han aconseguit "revalorar les pensions a l'IPC i derogar el factor de sostenibilitat, però tenim clar que no n'hi ha prou".





"Cal pujar les pensions mínimes i les no contributives de manera que assoleixin com a mínim la quantia de l'SMI. Des d'Unides Podem tenim molt clar que no permetrem cap retrocés en el sistema públic de pensions", ha afegit.





La marxa ha començat al Congrés dels Diputats fins a arribar a la Porta del Sol, punt de trobada de les diferents plataformes i pensionistes per a manifestar-se per unes pensions "suficients i dignes".