Els noms que més sonen per integrar la nova executiva del PSOE de Pedro Sánchez

La nova plana executiva del PSOE va agafant forma. Segons ha pogut saber CatalunyaPress, Felipe Sicilia seria el nou portaveu de l'executiva en substitució d'Oscar Puente. A més, Juan Espadas, Pilar Alegria, Diana Morant i Félix Bolaños també formarien part.





Felipe Sicilia és llicenciat en polítiques i sociologia per la Universitat de Granada. És diputat a Jaén i forma part de la direcció del grup parlamentari del PSOE al Congrés dels Diputats, a més d'exercir com a portaveu adjunt a la cambra baixa.





Juan Espadas és l'actual alcalde de Sevilla on governa el PSOE. Des de 2015 porta sent l'alcalde i va ser reelegit en les últimes votacions de 2019. Va estar com a regidor portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Sevilla i és membre del Comitè de les Regions de la Unió Europea.





Pilar Alegria és una diputada per Saragossa al Congrés dels Diputats i ha estat consellera d'innovació, investigació i Universitat del Govern d'Aragó. Actualment és la cap de departament d'Educació, Cultura i Esports del Govern d'Aragó.





Félix Bolaños va ser Secretari General de la Presidència del Govern i destituït el 10 de juliol de 2021. També ha estat secretari de la Comissió Federal d'Ètica i Garanties el PSOE des de juliol de 2014 i ha treballat com a secretari i patró de la Fundació Pablo Iglesias des de setembre de 2017.





Va ser la regidora del grup socialista de l'Ajuntament de Gandia des de 201 i ha actuat com a diputada provincial de València des de maig de 2015 fins a 2017. També ha format part de la secretària d'Organització del PSPV-PSOE de Gandia, de la Secretària General del PSPV PSOE de Gandia i és la presidenta de Comitè Nacional del PSPV-PSOE des de 2018.