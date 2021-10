¿Prendre un got de llet calenta abans de dormir afavoreix el son?

@CP





Diuen que beure un got de llet calenta abans de dormir ajuda a tenir un millor descans. La realitat és que sí, que ajuda a descansar millor. Els científics, a més, han descobert una barreja de pèptids de la llet que alleugen l'estrès i millora el somni de les persones.





El 'Journal of Agricultural and Food Chemistry', una revista de la Societat Americana de Química, ha publicat un estudi on els investigadors han aconseguit identificar aquests pèptids específics que podrien arribar a utilitzar-se com a remeis naturals per al somni.







La realitat del dia a dia de moltes persones és que no descansen bé. Per això, necessiten alguns sedants, receptats per metges, però aquests poden tenir alguns efectes secundaris i les persones que els prenen poden tornar-se addictes a ells.





Dins de la barreja de pèptids s'ha trobat un d'específic conegut com a-casozepina que podrien tenir efectes ansiolítics, però llevant la part negativa de la possible addicció.





Per poder estar segurs d'això, el primer que van fer va ser la prova de la son en ratolins i van descobrir que la a-CZP sumada amb la CTH donava millors resultats. Els resultats van ser excel·lents. Els ratolins s'adormien un 25% més ràpid i la durada de la son millorava en un 400% en comparació amb les del grup de control.





Així que tendint en compte tota aquesta informació, el resultat final indicaria que prendre un got de llet abans de dormir seria bo per tenir un millor somni.