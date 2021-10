El Barcelona comença aquest diumenge la setmana més important de la temporada

@EP





Ronald Koeman ha parlat en la roda de premsa prèvia al partit davant el València. Una final per a l'equip blaugrana que arribarà poc després de celebrar-se l'Asemblea del club per aprovar o no molts temes financers.





"Estic acostumat que es parli molt sobre el meu futur. No cal preocupar-se per mi. El presi m'ha defensat i m'ha donat suport, ha deixat les coses clares com ha de ser. Però qualsevol entrenador per seguir ha de guanyar partits", ha assegurat Ronald Koeman. Sap que aquest diumenge l'espera una setmana que podria ser decisiva per a ell i per al club.





L'Assemblea General serà el primer punt del recorregut del Barcelona. Laporta i la seva directiva haurà de posar sobre la taula diversos temes econòmics davant els aficionats de club català que estan enfadats davant la gestió que s'ha realitzat durant els últims mesos. L'acte començarà a les 15.30h al Palau Blaugrana.





Poques hores després, el torn els arribarà als jugadors. L'equip dirigit per Ronald Koeman tindrà un examen molt dur davant el València i amb el 100% de l'aforament. Cap a més d'un any que al Camp Nou no podien entrar tantes persones, així que seran els aficionats els que jutgin al seu propi equip.





Una derrota contra el València començaria la setmana amb mal peu. No obstant això, el mateix Koeman sembla que ha canviat de parer davant la situació que l'envolta. Sap la plantilla que té, la mateixa que abans de l'aturada, però ha reconegut que poden competir pel campionat. "A poc a poc, i amb els canvis que hem fet, és la plantilla que volem. Si recuperem els lesionats i millorem tenim plantilla per competir i guanyar el campionat, això estic seguríssim", ha explicat l'entrenador blaugrana.





A partir d'aquí, el dimecres el Barcelona té una nova cita, a vida o mort, al Camp Nou davant el Dynamo de Kíev. Un rival a què ja van guanyar en els dos partits la temporada passada i que va demostrar ser molt inferior. No obstant això, la cara que està mostrant el Barcelona darrerament a la Champions fa que els aficionats dubtin sobre aquesta victòria.





Per tancar la setmana, el Barcelona rebrà, de nou al Camp Nou, al Reial Madrid diumenge que ve. El clàssic. El partit que tots volen jugar i que tot aficionat vol guanyar. Una trobada que en funció de com hagi sortit la setmana pot ser vital per Koeman. En una setmana el Barcelona es juga els pressupostos, la Champions ja Ronald Koeman.