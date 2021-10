Aquesta és la "llista filtrada" de la nova executiva del PSOE on hi ha 4 socialistes catalans

Aquest diumenge es desvetllarà la llista definitiva dels elegits per Pedro Sánchez per formar part de la seva nova executiva. Però Catalunyapress els ofereix als seus lectors la "llista filtrada".





Pedro Sánchez davant l'executiva sortint aquest divendres al 40 Congrés del PSOE













LA LLISTA DEL CEF 40 CONGRÉS PSOE





























ELS QUATRE SOCIALISTES CATALANS QUE FORMARAN PART D'AQUESTA NOVA EXECUTIVA DEL PSOE







De Catalunya aterraran a ella Montse Mínguez, el waterpolista Víctor Gutiérrez i el sindicalista d'UGT Catalunya, Manuel García Salgado a més de la portaveu del Senat Eva Granados.





Per tant el PSC tindrà quatre seients en la nova executiva federal de el PSOE, un més que els tres que ja tenia a la direcció sortint.





Granados, García Salgado, Mínguez i Gutiérrez substituiran en els seus càrrecs a Núria Marín, Paco Boya i Carlos Ruiz que abandonaran les seves responsabilitats a la cúpula de l'PSOE.





Eva Granados estarà en la nova executiva de Pedro Sánchez.





Dels quatre noms l'únic que es coneixia amb seguretat era el d'Eva Granados, ja que a principis d'octubre va ser designada portaveu del PSOE al Senat.





Els altres tres elegits de el PSC per l'executiva federal del PSOE destaquen pel poc pes polític de tots ells.





Manuel García Salgado









Manuel García Salgado és un sindicalista molt proper a el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez. Concretament sindicalista de SEAT que ha desenvolupat tota la seva trajectòria política en la Federació del Metall d'UGT i actualment membre de Consell Econòmic i Social Europeu (CESE).





García Salgado va entrar a militar al PSC en la seva joventut i el seu carnet va ser signat per Julia Goytisolo, la protagonista del poema Palabras para Julia i filla de poeta José Agustín Goytisolo.





García Salgado va participar en la creació del Departament de la Joventut de la UGT de Catalunya. Fa un any va ser designat membre de Consell Econòmic i Social Europeu (CESE) òrgan consultiu de la Unió Europea compost per representants de les organitzacions de treballadors i empresaris i altres grups d'interès i actua com a pont entre les institucions de la UE amb capacitat decisòria i els ciutadans europeus.





Davant la Tribuna d'Congrés la diputada Montse Mínguez





Montse Mínguez García actualment és diputada al Congrés per la circumscripció de Lleida. Nascuda el 1976.07.02. Ha estat a més diputada de la XIII, i XIV Legislatures. Segons el CV de Congrés té dos fills i un máster en Comptabilitat, Auditoria, Control financer per la UdL

Llicenciada en Administració, Direcció d'Empreses per URV. És la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida. Portaveu PSC de l'Ajuntament de Lleida. Professora Associada UdL en assignatura de Control i Gestió Pressupostari de tercer curs del Grau d'ADE





Gutierrez en la seva lluita contra l'homofòbia





I Víctor Gutiérrez és un waterpolista en actiu conegut pel seu activisme LGTBI i militant de el PSC. En la seva web ell mateix es defineix així . "Waterpolista espanyol, membre de la Selecció Nacional, vaig néixer a Madrid, el 6 de març de 1991. Vaig començar a nedar amb 2 anys, però no va ser fins als 8 que vaig tocar per primera vegada una pilota de waterpolo. Va ser amor a primera vista, i des d'aquest instant, no m'he separat de les piscines. Després de passar totes les categories inferiors en el club de la meva infància, als 18 anys vaig fitxar pel Real Canoe, l'històric equip madrileny de què vaig formar part 10 anys, sent els 5 últims el capità. Actualment milito a les files del CN Terrassa.





Les tres últimes temporades, he estat el màxim golejador de la Divisió d'Honor, la lliga nacional de waterpolo. A més amb la selecció espanyola, acumulació més de 70 internacionalitats.

Sens dubte, el més gratificant al llarg d'aquests anys dedicats a l'esport de màxim nivell, no només ha estat el creixement com a esportista, sinó totes aquelles vivències en la competició, els viatges, les persones amb les que les he compartit el camí, les victòries i èxits i especialment les derrotes i els fracassos, que m'han fet créixer també a nivell personal.





Lluny de l'esport, una altra de les meves grans passions és la comunicació. Per això em vaig graduar en les carreres de Periodisme i Comunicació Audiovisual, i vaig completar la meva formació recentment amb un Màster de Comunicació Corporativa, Esdeveniments i Protocol.





En 2016 vaig fer pública la meva orientació sexual, convertint-me així en el primer esportista professional d'esport en equip obertament gai en la història d'Espanya. L'objectiu era trencar el tabú existent dins de l'esport, i compartir la meva experiència positiva en l'elit de la competició, transmetent els valors de el respecte, la tolerància i la diversitat.





Format com a educador en "Esport i Diversitat" per la Comunitat de Madrid, des de llavors, he recorregut diferents punts de país com a conferenciant especialitzat en la matèria, impartint cursos, formacions i ponències sobre diversitat afectiu-sexual i el col·lectiu LGTBI en diferents àmbits.





En aquesta pàgina podreu trobar més informació sobre les nombroses conferències en què he intervingut, així com altres dades rellevants com la meva participació com Pregoner en l'Orgull LGTBI de Madrid els anys 2016 i 2018, la meva inclusió com a membre de la llista "Els 50 homosexuals més influents d'Espanya "publicada per El Mundo en els anys 2016, 2017 i 2019, o els diferents premis i distincions que he rebut per aquest motiu.





Si hi ha una cosa que em caracteritza, a més del gen competitiu, és el compromís de fer arribar el més lluny possible el missatge que en l'esport, hi cabem tots i totes. Benvingut ".