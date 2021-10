FOTOS: Pedro Sánchez aconsegueix dues abraçades de Zapatero i una de Felipe González

Tot gira al 40 Congrés de l'PSOE entorn a la unitat de totes les sensibilitats de el partit i la presència tant de Felipe González com de Rodríguez Zapatero al costat de Pedro Sánchez era la més buscada. I dit i fet.







Pedro Sánchez entre mig de Zapatero i González / @Agustin Millán





Primer s'ha produït l'abraçada amb Zapatero captada per les càmeres dels fotògrafs.





La primera abraçada entre Zapatero i Pedro Sánchez / @Agustin Millán





I després ha tingut lloc l'abraçada forçat per Pedro Sánchez amb Felipe González que li donava la seva mà a manera de salutació, trobant amb un Sánchez lliurat a la concordial presidencial. A questa imatge no va poder ser captada pels fotògrafs a l'interposar enmig dels serveis de seguretat que els protegeixen a tots dos.





Però un segon abraçada entre Sánchez i Zapatero molt visible davant els mitjans sí que ha pogut ser captat de nou.





El segon abraçada entre Zapatero i Pedro Sánchez / @EP.





I entre els discursos que se succeïen en el gran escenari de Congrés poc espai personal quedava entre els que ocupaven les primeres files com es pot veure en aquesta fotografia. Mil·límetres. Espatlla amb espatlla sense espai perquè corregués cap aire. Una exhibició d'unitat de cola blue, tal qual.





Zapatero, Sánchez i Felipe González asseguts sense guardar cap distància de seguretat / @Agustin Millán





PACTE DE SILENCI ENTRE EL PASSAT I EL PRESENT DEL PSOE AL CONGRÉS DE LA UNITAT





I aquests tres socialistes han rubricat de cara a la galeria o n pacte de silenci respectat a l'mil·límetre perquè davant els mitjans ni Zapatero, ni Pedro Sánchez ni Felipe González han volgut dir cap paraula més de les esmentades davant els militants en aquest 40 Congrés del PSOE .





Un pacte de silenci on González s'ha sentit incòmode a l'sortir amb cara de pocs amics ia "tota metxa" davant els periodistes que volien arrencar-li un petit anàlisi de Congrés a la persona que ha dit aquest dissabte davant els companys del seu partit de el PSOE " que diu el que pensa i pensa el que diu ". Davant els periodistes el seu silenci ha estat tota una declaració d'intencions. Mostra que potser "no toca expressar que es pensa diferent". Qui ho sa?





I el mateix ha passat amb l'ex president Rodríguez Zapatero que afirma que "els líders han d'anticipar els drets que estan per venir i fer possible amb ells el que per a altres sembla impossible". Oblidant Zapatero en la seva procedir que també cal respectar el dret a la informació a la ciutadania perquè ha estat casí missió impossible que contestés una sola pregunta sense ser trepitjats o empesos per la seva cort de seguretat petroriana. En un lapsus de 19 segons només ha encertat a dir sobre el 40 Congrés del PSOE que: "És evident i el que és evident no necessita explicació". I pel que fa a Zapatero ni demostració ni explicació i allà cadascú que tregui les seves pròpies conclusions.





