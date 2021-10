VÍDEO. Juan Fernando López Aguilar: "Zapatero mereix ser escoltat"

López Aguilar durant l'entrevista / @Catalunyapress





El canari Juan Fernando López Aguilar amb més de 40 anys vinculat a l'PSOE va ser diputat per Girona des de la VII legislatura. Va exercir el càrrec de ministre de Justícia de el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 i 2007. Posteriorment entre 2007 i 2010 va exercir de secretari general de Partit Socialista de Canàries (PSC-PSOE) i ara és diputat al Parlament Europeu des de 2009.







Preguntat per Catalunyapress Aguilar es queda amb els dos discursos dels expresidents perquè per a ell no suposen "cap sorpresa, són part de la nostra història i em quedo amb tots".





Per a ell aquest Congrés és "una reunió de tots els socialistes intergeneraciones. Hem escoltat fins i tot a Pablo Iglesias" i deixa caure en l'aire "es pot demanar alguna cosa més?".





L'eurodiputat socialista ho té clar "el millor que li ha passat a Espanya en els segles XIX, XX i XXI té a veure amb el PSOE. I cada un dels expresidents va realitzar una obra carregada de sentit històric que apreciem com a part del nostre patrimoni col·lectiu ".





ZAPATERO MEREIX SER ESCOLTAT





I entra a l'detall "amb José Luis vaig estar al Govern i també a l'oposició, amb José María Aznar amb majoria absoluta. I en només un any vam comprendre que podíem arribar a Govern. I ho vam aconseguir. Pel que c on la seva pròpia memòria mereix ser escoltat amb respecte ".







Per Aguilar "no estaria millor en cap altra part ni en cap altre partit. He estat sempre en aquest vaixell i continuo remant. Què més va poder demanar després de 20 anys de mandats representatius i 40 de militància, des que vaig arribar com un noiet de la Universitat de Granada. i sempre amb els meus i les meves. i orgullós de ser socialista ".





Imatges @Agustin Millán