Jose Luis Escrivà: "En aquest Congrés hem pogut presentar la feina feta durant aquest any"

Jose Luis Escrivà durant un debat a l'Àgora del 40 Congrés del PSOE / @Agustin Millán







Per al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions de Govern, Jose Luis Escrivà aquest 40 Congrés el PSOE ha estat "molt gratificant". Preguntat per Catalunyapress al respecte ha fet una "valoració molt positiva, ja que hem pogut presentar l'activitat que hem anat desenvolupant al llarg d'aquest any. I ha estat molt gratificant".









Sobre els discursos dels ex president, Felipe González i José Luis Rodriguez Zapatero ha manifestat que es queda "amb els dos discursos", afegint "m'han semblat dos angles complementaris de la seva experiència com a ex presidents".





EL GOVERN HA TREBALLAT PER AL MANTENIMENT DEL PODER ADQUISITIU DELS PENSIONISTES ACTUALS I FUTURS







Sobre si vol que tots treballem fins als 75 anys ha puntualitzat el següent: "Jo vull que qui vulgui, pugui treballar fins als 75, això és el que jo sempre he dit".





Per afegir després "la jubilació és un dret, i per tant, aquells que vulguin jubilar-se fins i tot anticipadament ho poden fer. Els que vulguin jubilar a l'edat legal ho puguin fer. I aquells que per la seva situació vital vulguin jubilar-se més tard perquè ajuda a la sostenibilitat de sistema, puguin fer-ho, i a més hi farem gratificar per això ".









En un missatge dirigit directament als pensionistes espanyols Escrivà ha dit "els pensionistes el que han de saber, és que amb la llei que estem tramitant al Parlament, veuran millorat el poder adquisitiu de les seves pensions que no passava des de l'any 2013 ".





"Que s'ha fet amb el consens dels agents socials i que a més el govern ha fet un reconeixement de despesa propi de la Seguretat Social de manera que reforçarà la Seguretat Social amb més de 20.000 milions d'euros, cosa que genera una gran solidesa a el sistema i transmet una gran certesa als actuals pensionistes i futurs sobre les seves pensions i el manteniment del seu poder adquisitiu. Això és el que hem fet després de molts anys d'incertesa "ha afirmat el ministre de la Seguretat Social.