Miquel Iceta sobre la posició d'ERC i Junts davant els PGE: "Encara no ha acabat la negociació"

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta / @Catalunyapress





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit aquest dissabte que el seu partit ERC seguirà sense donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2022 perquè considera que el projecte pressupostari del Govern no beneficia el conjunt de la ciutadania ha estat contestat pel ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta afirmant que "estem en una negociació i una negociació no és el final".





Perquè en paraules de qui deixarà la primera secretària de el PSC al desembre "el final és l'aprovació dels pressupostos que millor serveixen als interessos de Catalunya i de tot Espanya".





Tot el contrari que ha afirmat Junqueras durant la seva intervenció telemàtica en el Consell Nacional d'ERC qui ha dit que "el Govern hauria d'haver entès que ens veiem obligats a tombar uns pressupostos perquè no són bons per a la ciutadania".





I enfront de les garanties d'execució de les partides d'inversió que ha demanat el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta opina "que garanties cal fer-les tots al dia a dia. L'important és que Catalunya tindrà un nivell d'inversió molt rellevant i que tindria més si el govern de Catalunya es decidís pel que a nosaltres ens sembla una aposta òbvia que és l'ampliació de l'aeroport de Barcelona".





EL PSOE SAP CAP A ON VA I HO HA DEMOSTRAT EN AQUEST 40 CONGRÉS DE VALÈNCIA





Per Miquel Iceta al Congrés el PSOE és un "Congrés que envia un missatge molt clar a la societat espanyola que el partit socialista sap on va, sap el que vol, sap com fer-ho i el lideratge de Pere Sánchez és incontestable Totes aquestes coses, crec que és el Congrés d'un partit que està governant, que ha hagut de fer front a una de les crisis més complicades de la història democràtica, que ha sabut combatre una pandèmia que està impulsant una recuperació econòmica i que a més ho està fent de tal manera que ningú quedi enrere. Ens mereixíem un Congrés així, molt més tranquil que en qualsevol altre moment, però no és un Congrés de resignació ni d'una satisfacció que paralitza sinó d'orgull i de ganes d'avançar i tenir l'audàcia per plantejar solucions" .







AQUEST ÉS EL CONGRÉS DE LA SUPERACIÓ





Sobre els discursos dels expresidents ha dit el ministre Iceta afirma que "la gràcia d'aquest partit és que no cal triar, em quedo amb els dos discursos. Un pot ser hereu de l'etapa de Felipe González, la gran etapa de modernització de l'Estat de Benestar i la incorporació a la UE. i et pots quedar amb l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero d'ampliació de drets i que pots quedar amb l'etapa de Pere Sánchez de solvència i ganes de seguir avançant. És el Congrés de la superació. És un Congrés on es veu una dona superant una muntanya, superant obstacles i avançant".