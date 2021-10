El Barça busca recuperar el camí de la victòria davant el València

@EP





L'aturada de seleccions va arribar en un moment molt complicat per al FC Barcelona. L'equip de Koeman va encadenar les derrotes, de manera consecutiva, davant el Benfica a la Champions i contra l'Atlètic de Madrid a la Lliga. Uns resultats que van deixar a l'equip blaugrana a la desena posició de la classificació, encara que segueixen amb aquest partit menys.





El Koeman que va ser abans de l'aturada de seleccions perquè ha desaparegut. En la roda de premsa prèvia a la trobada es va veure a l'entrenador holandès tranquil i assegurant que té una bona plantilla per poder lluitar pel títol de Lliga. Ha canviat la manera de veure i afrontar les coses amb el seu equip i aquest podria suposar un primer punt d'inflexió just abans d'una setmana crucial.





A més, Koeman va recuperant efectius. El 'Kun' Agüero podria disputar els seus primers minuts de la temporada i Dembélé estaria molt a prop de tornar. Pedri ha pogut gaudir de dues setmanes de descans sense partits i això segur que ha vingut bé al canari per recuperar forces després d'un any molt exigent.





Això sí, l'aturada de seleccions també ha portat algunes coses negatives. Un dels jugadors més en forma de l'equip de Koeman ha tornat lesionat. Ronald Araujo va haver de retirar amb molèsties del partit que disputava amb la seva selecció i és dubte per a tota aquesta setmana de partits que té el Barcelona per davant.





EL VALÈNCIA VOL DONAR LA SORPRESA





Davant hi haurà el nou València de Bordalás. Un equip que va començar molt bé i que s'ha anat apagant durant les últimes jornades. De fet, en els últims quatre partits no han aconseguit guanyar. 2 empats, davant Cadis i Athletic, i 2 derrotes, davant de Madrid i Sevilla. No obstant això, un equip que és molt perillós i que té moltes armes per fer mal al Barcelona.





Guedes, Carlos Soler, Gayà o Maxi Gómez són les principals amenaces que té l'equip de Bordalás, però la realitat és que el València d'aquest any és un equip molt més coral i que pot competir contra qualsevol equip. La temporada passada ja van treure un empat al Camp Nou i volen repetir i treure alguna cosa positiva del feu blaugrana.





El partit es disputarà el diumenge a les 21 hores de la nit. Un partit que marca l'inici d'una de les setmanes més importants de la temporada del Barcelona i que tenen entre cella i cella el partit contra el Dynamo de Kíev a la Champions.