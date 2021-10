Fernández Vara: "A partir d'avui formo part de la direcció del PSOE i he de ser lleial amb el meu partit"

Fernández Vara durant l'entrevista a Diario16 / @ Diario16





Guillermo Fernández Vara entrarà aquest diumenge oficialment a la llista d'elegits per a configurar la nova executiva del PSOE de Pedro Sánchez i aquest escenari fa que el canviï tot, també per a aquesta "veu crítica" del socialisme espanyol.





En una entrevista a Diario16 aquest dissabte a la nit, Fernández Vara, s'explica afirmant que "jo mai he estat crític en el substancial i aquesta és una de les raons per les quals sempre he mantingut una relació cordial amb el partit". No obstant això, ha reconegut que "el que si és cert és que a partir d'avui formo part de la direcció del partit, i el que he de fer és aprofitar això per des de dins, des d'una visió de lleialtat, contribuir al fet que fem les coses el millor possible".







Pel que de bolet manera deixarà de ser crític fora de l'executiva, i en les seves pròpies paraules "podré donar la meva opinió sobre altres coses, però el que fem en la direcció del partit no, pas a formar part de ser un d'ells".







Pel que fa a la postura del PSOE i el Govern amb els presos del Procés Vara afirma que "abans feien referèndum i ara estan dialogant, les coses estan canviant".