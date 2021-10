Segresten 17 missioners cristians a Haití

@EP





17 missioners cristians i els seus familiars dels Estats Units han estat segrestats a Puerto Príncipe, la capital d'Haití. Les persones estaven abandonant l'orfenat i van ser sorpreses i segrestades.





Segons publica The New York Times, en el grup s'incloïen nens i van ser segrestats per una banda criminal. El segrest es va produir a l'autobús que portava als missioners des de l'orfenat a l'aeroport d'Haití.





La seguretat a Haití continua sent complicant i els segrestos s'han tornat una constant molt habitual des del 2020. No importa la raça, la persona o la posició social, ja que aquests segrestos s'han convertit en una manera de guanyar diners per part de les bandes armades que hi ha per la ciutat de Puerto Príncipe.











Les dades que ha emès el Centre d'Anàlisi de Recerca en Drets Humans són preocupants. Durant el mes de setembre s'han produït un total de 117 segrestos, augmentant en un 60% els registrats en el mes d'agost. A l'ampliar aquestes dades a tot el 2021, les dades expliquen que han hagut un total de 628 segrestos al país.







Però no només els segrestos i la seguretat són un problema a Puerto Príncipe. Moltes famílies han hagut d'abandonar la zona, a prop de 19.000 persones, per la guerra oberta que hi ha entre diferents bandes per intentar aconseguir el control del territori.







La situació es va tornar extrema i les autoritats van haver de demanar una treva a les bandes per poder ajudar a les zones més afectades pel terratrèmol. Un sisme que va deixar a 690.000 persones afectades i que necessiten ajuda humanitària.