Elena demana que no es vinculi "delinqüència ni violència amb joventut"

@ep



El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha condemnat els aldarulls succeïts a Catalunya aquest any, però ha demanat no vincular "delinqüència ni violència amb joventut" i ha advocat per dissenyar un nou model d'oci nocturn capaç de donar respostes a les necessitats actuals.





En un article d'opinió publicat aquest diumenge al diari 'Nació Digital' i recollit per Europa Press, també ha cridat a diferenciar entre 'botellons' i actes vandàlics com els que es van veure les nits de les festes de la Mercè de Barcelona.





Per al titular d'Interior, els autors dels aldarulls "són una minoria que no té res a veure amb la majoria dels joves" i que aprofiten la multitud per cometre agressions, destrosses, saquejos i robatoris, i ha reafirmat el compromís dels Mossos d'Esquadra perquè aquesta violència no quedi impune.





No obstant això, ha recalcat que els 'botellons' no són un fenomen nou i que tenen causes estructurals, com la "precarietat econòmica de la joventut, la frustració per falta d'oportunitats, la dificultat per emancipar-se i accedir a l'habitatge, el descontentament per un futur incert o el rebuig a l'autoritat".





Ha assegurat que "aquest any a Catalunya no ha estat mai conflictiu que altres anys" i que durant els mesos de juliol i agost d'aquest 2021 es van registrar 24.000 incidents nocturns, un 43% menys que el 2019.





Ha defensat que el nou model d'oci nocturn pel qual advoca s'ha d'impulsar amb tots els agents implicats --entitats i col·lectius juvenils, ajuntaments, cossos policials i experts en l'àmbit-- i ha d'oferir "solucions globals i estables".