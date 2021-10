Omar Sánchez sorprèn Anabel Pantoja amb aquest gran regal

@EP





Anabel Pantoja ha estat diverses les dues últimes setmanes bastant allunyada de les xarxes socials. En aquesta pausa que ha fet, ha anat pujant algunes fotos de la seva polèmica casament amb Omar Sánchez i records d'aquest dia. En aquest temps ha estat en Cantora, a la finca de Cadis al costat de la seva tia Isabel Pantoja.





Divendres Anabel Pantoja va arribar a Sevilla per passar un dia amb els amics de tota la vida i ahir dissabte va tornar a Canàries. Un retorn que li tenia una gran sorpresa preparada. Omar Sánchez, sabedor dels gustos de Pantoja, li ha regalat dues entrades per anar a veure Rauw Alejandro en el que es pot entendre com un petit avançament per no haver gaudit de la lluna de mel a causa de la situació familiar.





I no han estat unes entrades normals a peu de pista o asseguda a les grades. Omar Sánchez li ha comprat dues entrades per poder accedir al backstage del concert de Rauw Alexandre. La mateixa Anabel Pantoja ho ha compartit al seu Instagram. "Primera parada de la lluna de mel. Estem al backstage del concert de Rauw Alejandro, no m'ho puc creure. Quan el vegi em desmaio", ha dit Anabel.





No obstant això, la lluna de mel entre els dos segueix estant parada. El polèmic casament i la tensa situació que es viu dins de la família, així que la parella no ha tingut més remei que posposar el seu viatge.