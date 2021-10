@EP





Els nous òrgans de direcció que ha dissenyat el líder socialista, Pedro Sánchez, han estat aprovats pel 40è Congrés Federal del PSOE amb gairebé un 95% dels vots, tant la Comissió Executiva Federal com el Comitè Federal, segons les dades ofertes pel president del Congrés, Ximo Puig.





El PSOE ja ha tret tots els noms que formaran part de la nova executiva del partit en el 40 congrés federal. En la llista l'edat mitjana s'ha baixat i s'ha apostat per un major nombre de dones. El 60% del total. A més, han tornat noms com el de Félix Baños i s'ha nomenat un nou portaveu com és Felipe Sicilia.





Quant al repartiment territorial, la federació amb més representants en la nova direcció del PSOE és Andalusia, amb un total de nou, seguida de Madrid, que comptarà amb sis. El PSC i Castella i Lleó tindran quatre membres cadascun, Canàries sumarà tres, el País Basc i Castella-la Manxa, dos cadascun i la resta de comunitats tindrà un representant, igual que Ceuta.









Esta es la lista de 42 miembros que tendrá el PSOE.











1. Presidenta: Cristina Narbona Ruiz (Madrid).

2. Secretario general: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid).

3. Vicesecretaría general: Adriana Lastra Fernández (Asturias).

4. Secretario de organización: Santos Cerdán León (Navarra).

5. Secretaria de igualdad: Andrea Fernández Benéitez (Castilla y León).

6. Secretaria de estrategia y acción: Javier Izquierdo Roncerdo (Castilla y León).

7. Secretaría de política municipal: Alfonso Rodríguez de Celis (Andalucía).

8. Secretaría de política autonómica: Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

9. Portavoz: Felipe Sicilia Alférez (Andalucía).

10. Secretaría de justicia, relaciones institucionales y función pública: Llanos Castellanos Garijo (Madrid).

11. Secretaría de estudios y programas: Idoia Mendia Cueva (Euskadi).

12- Secretaría de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo: Hanna Jalloul Muro (Madrid).

13-Secretaría de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana: Arcadi España García (Comunitat Valenciana).

14-Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad: Patxi López Álvarez (Euskadi).

15- Secretaría de Reto Demográfico: Maite Pérez Esteban (Aragón)

16- Secretaría de Unión Europea: Iratxe García Pérez (Castilla y León).

17- Secretaría de Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad: Marc Pons Pons (Baleares).

18- Secretaría de Política Economía y Transformación Digital: Pedro Casares Hontañón (Cantabria).

19- Secretaría de Cultura y Deportes: Manuela Villa Acosta (Madrid).

20- Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social: Juan Francisco Serrano Martínez (Andalucía).

21-Secretaría de Industria, Comercio y Turismo: Patricia Blanquer Alcaraz (Comunitat Valenciana).

22- Secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo: Montse Mínguez García (Catalunya).

23- Secretaría de Formación: María Márquez Romero (Andalucía).

24- Secretaría de Educación, Formación Profesional: Mª Luz Martínez Seijo (Castilla y León).

25- Secretaría de Ciencia, Investigación y Universidades: Diana Morant Ripoll (C. Valenciana).

26-Secretaría de Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores: Beatriz Carrillo De los Reyes (Andalucía).

27-Secretaría de Transparencia y Regeneración Democrática: Francisco Lucas Ayala (Murcia).

28-Secretaría de Emprendimiento e Impacto Social: Amparo Marco Gual (C. Valenciana). Alcaldesa de Castellón de la Plana.

29-Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Ana Mª Romero Obrero (Andalucía).

30- Secretaría de Sanidad y Consumo: Carolina Darias San Sebastián (Canarias). Ministra de Sanidad.

31-Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos: Félix Bolaños García (Madrid). Ministro de la Presidencia.

32-Secretaría LGTBI: Víctor Gutiérrez Santiago (Catalunya).

33-Secretaría del PSOE Exterior: Pilar Cancela Rodríguez (Galicia). Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

34-Secretaría de Políticas Migratorias y Refugiados: Luc André Diouf (Canarias).







Vocals:



35- Manuel García Salgado (Catalunya).

36- Sabrina Moh Abdelkader (Melilla).

37- María Nieves Ramírez Moreno (Andalucía).

38- María Jesús Montero Cuadrado (Andalucía).

39- Pilar Alegría Continente (Aragón).

40- Isabel Rodríguez García (Castilla-La Mancha).

41- Elisa Garrido Jiménez (La Rioja).

42- Álvaro Martínez Chana (Castilla-La Mancha).





A més, formen part d'aquest òrgan, com a membres nats, el portaveu en el Congrés, Héctor Gómez (Canàries); la portaveu al Senat, Eva Granados (Catalunya); i el nou president del Consell de Política Federal, l'alcalde de Sevilla i líder andalús, Juan Espadas (Andalusia).