@EP





El conductor d'un tot terreny ha mort després de ser envestit per darrere per un altre cotxe a la via A-2 a l'altura de Bell-lloc d'Urgell (Lleida) el dissabte a la nit, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





El conductor de l'altre vehicle, que va fugir del lloc de l'accident, ha estat detingut aquest diumenge al matí, han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press.





Amb aquesta víctima, són 107 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'inici de 2021.