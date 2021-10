Colau afirma que el projecte de l'ampliació de l'aeroport del Prat és un "despropòsit"

@EP



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha emplaçat a la Generalitat i al Govern espanyol a teixir "una gran aliança, un gran pacte per posar El Besòs en la centralitat" de la transformació digital i ecològica que s'ha d'impulsar després de la pandèmia de la Covid-19.





En una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha defensat que el barri del Besòs (Barcelona), "el gran oblidat", és la zona amb major densitat de població de Catalunya on també es troben els indicadors de vulnerabilitat més elevats, que han empitjorat amb la pandèmia.





Ha destacat el gran potencial que veu a El Besòs i ha advocat per promoure aquesta zona per equiparar la inversió realitzada durant les últimes dècades a la zona del Llobregat (Barcelona): "És el moment d'aixecar la mirada".





S'ha referit al projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat com un "despropòsit" tant pel seu contingut com per les formes en què es va presentar, i ha acusat Junts d'actuar sense transparència i amb falta de serietat i rigor.





Per a l'alcaldessa, darrere del projecte hi ha interessos econòmics contraris als interessos generals de la ciutadania: "És una inversió immobiliària i no de model aeroportuari".





"MOTIUS PER A L'OPTIMISME"



A la pregunta de si opina que Barcelona està en decadència, ha respost que "a contra, té molts motius per a l'optimisme" i ha destacat el lideratge que veu a la capital catalana en matèria de transformació urbana i polítiques socials.





"Això no vol dir que no hi hagi problemes: evidentment, en tota gran de ciutat i sortint d'una pandèmia, els veïns tenen motius de queixa", ha matisat, i ha reafirmat el compromís del seu govern de treballar per abordar les necessitats de la població.





"REFORÇ POSITIU" DAVANT LES CRÍTIQUES



Ha acusat el grup de Junts a l'Ajuntament d'adoptar un "discurs de la confrontació i del 'no a tot'" i de fer anàlisis catastrofistes de les iniciatives i accions que impulsa el Govern municipal.





Davant d'aquesta situació, ha demanat "fer reforç positiu i parlar en base" a dades i indicadors, i ha posat en valor l'ecosistema científic, cultural i d'innovació de la capital catalana.