Pedro Sánchez clausura el 40 Congrés presumint d'un PSOE "unit i fort"

@EP





El president de Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat el 40è Congrés Federal del seu partit a València traient pit del PSOE "unit i fort" que, segons ha proclamat, surt d'aquest conclave, reivindicant el llegat dels expresidents José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González i assegurant que la socialdemocràcia té una "salut de ferro", davant els mals auguris dels seus detractors.





"Som un partit fort i unit. Més fort perquè està unit, i més fort per a la societat. Un partit al servei d'Espanya", ha assegurat Sánchez davant els gairebé 9.500 militants que omplien la Fira de València per assistir al tancament d'un Congrés en què el líder socialista ha aconseguit un 95% de suport a la seva nova Executiva, i que s'ha desenvolupat en un ambient totalment calmat i festiu.





Lluny del convuls i traumàtic 39è Congrés Federal del 2017, aquesta cita ha servit per tancar totes les ferides de llavors, i fins i tot ha aconseguit la 'reconciliació' pública entre Sánchez i l'expresident González, amb abraçada inclòs i l'històric socialista posant-se a disposició del president, mesos després d'haver-se reconegut "orfe de representació".





De fet, la reivindicació del llegat de González i el de l'expresident Zapatero ha estat un dels eixos del discurs de Sánchez, en què també ha aprofitat per enaltir la gestió del seu Govern, i els 142 anys d'història del PSOE, un partit "imprescindible per a la prosperitat d'Espanya" i per al "futur" d'Espanya com a nació.





"142 ANYS DESPRÉS, AMB EL MATEIX NOM I LA MATEIXA IDEOLOGIA"





"Nosaltres, 142 anys després, estem on sempre vam estar, amb el mateix nom i la mateixa ideologia", ha defensat, dirigint-se directament als que van pronosticar la fi de la socialdemocràcia i als que es "muden" de nom. "És aquí, des d'aquí, des de la socialdemocràcia, des d'on realment es canvia la vida de la gent, es canvia el món", ha emfatitzat.





En aquest sentit, ha avisat als quals "des de l'esquerra i la dreta" del PSOE pronostiquen que la socialdemocràcia està en crisi, que "està fort" i així s'està demostrant amb "victòries en tot el continent europeu".





"Quan altres s'hagin cansat, els socialdemòcrates seguirem aquí modernitzant Espanya com ho va fer Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero", ha postil·lat Sánchez, que també s'ha comparat amb ells en els insults que tots han rebut quan governen. "Res positiu s'ha construït mai des de l'insult. Ens els hem trobat diàriament, i avui els suportem igual que els suportaven González i Zapatero", ha remarcat.





El president també ha aprofitat la seva intervenció per tornar a criticar el PP per no voler renovar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ). "La democràcia només els val si ells governen. És l'estratègia de la ultradreta que arrossega a la dreta clàssica i respon un a un qüestionament profund del pacte democràtic", ha denunciat.





DEFINEIX AL PSOE COM EL PRINCIPAL PARTIT "ECOLOGISTA I FEMINISTA"





D'altra banda, a més de reivindicar al PSOE com a referent de la socialdemocràcia, Sánchez ha enaltit a la seva formació com el principal partit "ecologista i feminista" d'Espanya. "Molts especulen sobre per què a Espanya no cobren força els partits verds. No és perquè hi hagi menys consciència ecologista. Els espanyols som gent compromesa. La raó és la mateixa que amb el feminisme: és perquè ja hi ha un partit ecologista i feminista i es diu Partit Socialista Obrer Espanyol", ha proclamat.





Amb tot, ha defensat que si es pot treure una conclusió d'aquest 40è Congrés és la "poderosa realitat" que "el PSOE és un partit unit, obert, plural, democràtic, que debat en llibertat", valors que, segons Sánchez, els socialistes han encarnat amb "continuïtat" al llarg de les últimes dècades.





"No vivim dels problemes sinó per trobar solucions junts als problemes. Per a nosaltres el patriotisme, el millor patriotisme, s'expressa en l'IRPF i no en els insults que el Govern va rebre el dia de la festa nacional. Aquest és el patriotisme que defensem", ha reivindicat en un altre moment.





En la seva intervenció, Sánchez ha fet un repàs de les lleis que ha aprovat el Govern, amb el PSOE al front, en aquests anys, i la seva gestió davant la pandèmia, i ha assegurat que la història del partit "està lligada a la modernització d'Espanya "i la protecció dels drets dels ciutadans.





També ha defensat que els socialistes han estat "en tots els acords", treballant "per a la concòrdia i la convivència", per exemple, a Catalunya. "Si hi ha un partit que estima Espanya és el PSOE", ha garantit, al temps que ha assegurat que "és l'única força política amb implantació nacional i força" en tots els territoris. "Des d'aquesta posició única treballem per la cohesió d'Espanya, respectant la seva diversitat", ha afirmat.





"Tots els avenços porten la rúbrica del PSOE. Del Govern de Felipe González, i del de José Luis Rodríguez Zapatero. Això mateix que hem fet tant de temps és el guió del què ens queda per fer. Som dels que lluiten cada dia", ha garantit en un altre punt del seu discurs, en una de les enèsimes referències als expresidents.





Sánchez també ha tingut molt present en el seu discurs al mort exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba i, de fet, l'ha citat per acabar la seva intervenció, i assegurar que el PSOE "és un partit imprescindible per a la sort d'Espanya". "Companys, avancem", ha tancat, recordant el lema d'aquest 40è Congrés Federal, en què el PSOE també ha explotat el seu perfil com a partit de govern, amb els ministres socialistes totalment bolcats.